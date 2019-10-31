«Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч Кубка России 31 октября 2019 года

В четверг, 31 октября, в поединке 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Ростов». Начало игры — в 19:30 по Москве. Прогноз на «Спартак» — «Ростов».

«Спартак»

Красно-белые в 1/16 финала Кубка России одолели на выезде «КАМАЗ» (2:1), забив в середине первого тайма, тут же пропустив с пенальти и вырвав победу в концовке.

После этого «Спартак» в рамках РПЛ уступил дома «Оренбургу» (1:2) и главный тренер московской команды Олег Кононов ушел в отставку.

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Временно кресло тренера занял Сергей Кузнецов, который и руководил командой в гостевом матче с «Краснодаром» (1:2), после чего освободил место для нового наставника Доменико Тедеско.

Немец начал с безголевой домашней ничьей с «Рубином» (0:0), после чего в Черкизово в отличном стиле разгромил «Локомотив» со счетом 3:0.

После 14 туров РПЛ «Спартак» с 18 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 16-15, по 4 гола у Самюэля Жиго и Джордана Ларссона.

«Ростов»

Ростовчане в 1/16 финала Кубка России уверенно победил на выезде «МОрдовию» (2:0) дважды забив во втором тайме.

После этого подопечные Валерия Карпина продолжили побеждать в РПЛ, одолев сначала «Динамо» (3:)) на своем поле, а затем на выезде расправившись с ЦСКА (3:1).

С небес на землю ростовчан спустил выезд в Петербург, где они со счетом 1:6 проиграли «Зениту». В последнем матче «Ростов» дома победил «Сочи» (2:0).

После 14 туров РПЛ «Ростов» идет на 2-м месте с 29 очками, на 3 балла уступая «Зениту». Разница мячей 26-21, 10 голов забил Эльдор Шомуродов.

В этом сезоне «Ростов» на своем поле сыграл со «Спартаком» вничью 2:2. Сезоном ранее «Ростов» выиграл оба матча (1:0 в Москве и 2:1 дома).

Календарь и таблица РПЛ

В пяти последних выездах на «Открытие Арену» ростовчане трижды проиграли и раз выиграли.

Прогноз

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничейный результат в основное время — 3,25, а на победу «Ростова» — 3,70.

Тедеско, похоже, удалось придать новый импульс красно-белым и он вряд ли развеется к матчу с «Ростовом». «Спартак» на своем поле не проиграет в основное время.

Ростовчане в последних матчах забивают даже самым грозным соперникам. Однако в трех из пяти последних встреч в Москве «Спартак» побеждал со счетом 1:0. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,95. 0