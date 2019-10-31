ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фил ФоденЮные покорители. Что стало с последними обладателями «Золотого мяча» U-17 «Гранада»Испанский «Лестер». Как «Гранаде» удалось вырваться в лидеры Примеры «Торонто» — «Вашингтон»НХЛ. Четыре очка Овечкина, хет-трик Радулова и дубль Свечникова
  • 08:11
    • «Денвер» уступил «Далласу», «Майами» одолел «Атланту»
  • 01:07
    • «Барселона» разгромила «Вальядолид», Месси оформил дубль
  • 00:55
    • «Интер» обыграл «Брешию» и возглавил Серию А
  • 00:51
    • «МанСити», «Эвертон» и «Лестер» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги
  • 22:51
    • «Атлетико» и «Алавес» сыграли вничью
  • 22:33
    • Орлов: Дзюба будет просить контракт «3+1» с повышением зарплаты
  • 21:59
    • «Спартак» разобрался с «Йокеритом» и одержал пятую победу подряд
    Все новости спорта

    Выбьет ли Карпин «Спартак» из борьбы за Кубок России?

    «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч Кубка России 31 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Ростов
    Прогноз на «Спартак» — «Ростов»
    Валерий Карпин
    В четверг, 31 октября, в поединке 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Ростов». Начало игры — в 19:30 по Москве. Прогноз на «Спартак» — «Ростов».
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 31 Октября 2019 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.80
  • Играть!
    •

    «Спартак»

    Красно-белые в 1/16 финала Кубка России одолели на выезде «КАМАЗ» (2:1), забив в середине первого тайма, тут же пропустив с пенальти и вырвав победу в концовке.

    После этого «Спартак» в рамках РПЛ уступил дома «Оренбургу» (1:2) и главный тренер московской команды Олег Кононов ушел в отставку.

    Все прогнозы на футбол

    Временно кресло тренера занял Сергей Кузнецов, который и руководил командой в гостевом матче с «Краснодаром» (1:2), после чего освободил место для нового наставника Доменико Тедеско.

    Немец начал с безголевой домашней ничьей с «Рубином» (0:0), после чего в Черкизово в отличном стиле разгромил «Локомотив» со счетом 3:0.

  • Тедеско сдал первый экзамен. «Спартак» разгромил обескровленный «Локомотив»
  • Крупная победа «Спартака» над «Локомотивом» — в нашем обзоре прессы
  • 28/10/2019

    • После 14 туров РПЛ «Спартак» с 18 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 16-15, по 4 гола у Самюэля Жиго и Джордана Ларссона.

    «Ростов»

    Ростовчане в 1/16 финала Кубка России уверенно победил на выезде «МОрдовию» (2:0) дважды забив во втором тайме.

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    После этого подопечные Валерия Карпина продолжили побеждать в РПЛ, одолев сначала «Динамо» (3:)) на своем поле, а затем на выезде расправившись с ЦСКА (3:1).

    С небес на землю ростовчан спустил выезд в Петербург, где они со счетом 1:6 проиграли «Зениту». В последнем матче «Ростов» дома победил «Сочи» (2:0).

  • Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в Питере
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Ростова» над «Сочи»
  • 27/10/2019

    • После 14 туров РПЛ «Ростов» идет на 2-м месте с 29 очками, на 3 балла уступая «Зениту». Разница мячей 26-21, 10 голов забил Эльдор Шомуродов.

    В этом сезоне «Ростов» на своем поле сыграл со «Спартаком» вничью 2:2. Сезоном ранее «Ростов» выиграл оба матча (1:0 в Москве и 2:1 дома).

    Календарь и таблица РПЛ

    В пяти последних выездах на «Открытие Арену» ростовчане трижды проиграли и раз выиграли.

    Прогноз

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничейный результат в основное время — 3,25, а на победу «Ростова» — 3,70.

    Тедеско, похоже, удалось придать новый импульс красно-белым и он вряд ли развеется к матчу с «Ростовом». «Спартак» на своем поле не проиграет в основное время.

    Ростовчане в последних матчах забивают даже самым грозным соперникам. Однако в трех из пяти последних встреч в Москве «Спартак» побеждал со счетом 1:0. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,95. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ахмат — Луч
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Карлес Аленья
  • Трансферный дайджест. 22-28 октября
    • 16:05 28/10/2019     Лионель Месси
  • В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге
    • 12:10 24/10/2019     ЦСКА
  • ЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизни
    • 02:28 28/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч Кубка России 31 октября 2019 года. Прогноз на «Спартак» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», «Барселона» разгромила «Вальядолид»Подробности матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу 01:310
  • 07:04
    • Месси обошел Роналду по голам за клуб
  • 21:49
    • «Салават Юлаев» на выезде уступил «Сочи»
  • 21:29
    • СМИ: ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
    Коке Футбол Коке — Мистер «Атлетико». Но почему фаны его освистали?Капитан «Атлетико» Коке проводит не лучший сезон Вчера в 14:210
  • Экспресс дня

  • Хватит ли сил у «Зенита» на третий турнир?
  • 3.80
    •
  • 08:27
    • «Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» и вышел в финал МЛС
  • 00:39
    • Гол Аларио вывел «Байер» в 1/8 финала Кубка Германии
  • 00:24
    • Медведев проиграл Шарди на «Мастерсе» в Париже
    Джордан Хендерсон и Юрген Клопп Футбол «Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачиРеакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 28/10/2019 в 18:310
  • 21:17
    • «Торпедо» дома обыграло «Локомотив»
  • 20:58
    • «Нижний Новгород» разгромил черногорцев в Лиге чемпионов
  • 19:56
    • Тарасенко перенес операцию и пропустит пять месяцев
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие