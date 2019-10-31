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    Вернется ли «Гранада» на вершину?

    «Хетафе» — «Гранада». Прогноз (к. 4.8) и ставки на матч Примеры 31 октября 2019 года

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    Прогноз на «Хетафе» — «Гранада»
    «Гранада» вернется на вершину в случае победы
    31 октября на «Колизеум Альфонсо Перес» «Хетафе» примет «Гранаду». Поединок 11 тура испанской Примеры начнется в 23:15 по московскому времени. Прогноз на «Хетафе» — «Гранада».
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    Футбол. Испания. Примера 31 Октября 2019 года
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    •  Хетафе 23:15 Гранада Гранада
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    «Хетафе»

    За 10 туров чемпионата клуб из пригорода Мадрида заработал 13 очков и располагается на 11 строчке в таблице.

    После этих потерь очков в конце сентября «городские» победили в трех матчах кряду. Сперва подопечные Хосе Бордаласа Хименеса взяли верх над «Краснодаром» в ЛЕ (1:2), а несколькими днями позже команда одолела «Реал Сосьедад» (1:2).

    В 9 туре испанской Примеры «Хетафе» разобрался дома с «Леганесом» (2:0). Но в очередном матче в еврокубках синие потерпели поражение от «Базеля» (0:1).

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    В прошлом туре также случилась неудача — в гостевой игре против «Севильи» (0:2).

    «Гранада»

    «Гранада», которая вернулась в элиту только в этом году. После девяти туров испанского первенства удерживает вторую позицию, имея на своем счету 20 очков, и в случае победы вернется на первую строчку.

    Стартовали «насриды» с результативной ничьей с «Вильярреалом» (4:4), затем дома проиграли «Севильи» (0:1). После чего они выиграли три игры кряду, в одной из них «красно-белые» одолели «Барселону» (2:0) на своей территории.

    Последующие два матча принесли им четыре пункта, а потом команда из Андалусии уступила на выезде мадридскому «Реалу» со счетом 2:4.

    Тем не менее, вслед за этим клуб одержал две домашние победы с одинаковым счетом 1:0 над «Осасуной» и «Бетисом».

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех гостей оценивается в 4,75, а ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Хетафе» выиграет, и обе команды забьют за 4,8. 0

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    «Хетафе» — «Гранада». Прогноз (к. 4.8) и ставки на матч Примеры 31 октября 2019 года. Прогноз на «Хетафе» — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.8
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