«Хетафе» — «Гранада». Прогноз (к. 4.8) и ставки на матч Примеры 31 октября 2019 года

31 октября на «Колизеум Альфонсо Перес» «Хетафе» примет «Гранаду». Поединок 11 тура испанской Примеры начнется в 23:15 по московскому времени. Прогноз на «Хетафе» — «Гранада».

«Хетафе»

За 10 туров чемпионата клуб из пригорода Мадрида заработал 13 очков и располагается на 11 строчке в таблице.

После этих потерь очков в конце сентября «городские» победили в трех матчах кряду. Сперва подопечные Хосе Бордаласа Хименеса взяли верх над «Краснодаром» в ЛЕ (1:2), а несколькими днями позже команда одолела «Реал Сосьедад» (1:2).

В 9 туре испанской Примеры «Хетафе» разобрался дома с «Леганесом» (2:0). Но в очередном матче в еврокубках синие потерпели поражение от «Базеля» (0:1).

В прошлом туре также случилась неудача — в гостевой игре против «Севильи» (0:2).

«Гранада»

«Гранада», которая вернулась в элиту только в этом году. После девяти туров испанского первенства удерживает вторую позицию, имея на своем счету 20 очков, и в случае победы вернется на первую строчку.

Стартовали «насриды» с результативной ничьей с «Вильярреалом» (4:4), затем дома проиграли «Севильи» (0:1). После чего они выиграли три игры кряду, в одной из них «красно-белые» одолели «Барселону» (2:0) на своей территории.

Последующие два матча принесли им четыре пункта, а потом команда из Андалусии уступила на выезде мадридскому «Реалу» со счетом 2:4.

Тем не менее, вслед за этим клуб одержал две домашние победы с одинаковым счетом 1:0 над «Осасуной» и «Бетисом».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех гостей оценивается в 4,75, а ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Хетафе» выиграет, и обе команды забьют за 4,8. 0