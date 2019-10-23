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    «Йохан Кройф Арена» готова к празднику голов

    «Аякс» — «Челси». Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в ЛЧ 23 октября 2019 года

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    Прогноз на «Аякс» — «Челси»
    Донни ван де Бек
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» будет принимать «Челси». Игра пройдет на «Йохан Кройф Арене» 23 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Аякс» — «Челси».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 23 Октября 2019 года
    Аякс
    • Аякс 19:55 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Аякс»

    На данном этапе еврокубковой кампании нидерландская команда с двумя баллами в активе занимает первое место в Группе Н, опережая «Челси» и «Валенсию» на 3 пункта.

    Лига чемпионов для коллектива из Амстердама началась с разгромной победы над «Лиллем» (3:0). После этого «аяксиды» разошлись миром с ПСВ в Эредивизи (1:1).

    В 4 туре домашнего первенства подопечные Эрика тен Хага разгромили «Фортуну» (5:0), через несколько дней «Аякс» взял верх над «Гронингеном» (2:0). Уверенной победой завершилась и вторая встреча в ЛЧ, где гости на «Месталье» разобрались с «Валенсией» (0:3).

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    В 9 туре чемпионата Нидерландов «божьи сыновья» одолели «Ден Хааг» (0:2), а после паузы на матчи сборных «Аякс» переиграл «Ваалвейк» (1:2).

    «Челси»

    Приняв участие в двух поединках в Лиге чемпионов, лондонская команда победила лишь раз, из-за чего с 3 очками она занимает второе место в таблице Группы Н, опережая «Валенсию» по дополнительным показателям.

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    • Еврокубковая кампания началась для «аристократов» с поражения от «Валенсии» на «Стэмфорд Бридж» (0:1), а несколькими днями позже «Челси» в родных стенах уступил «Ливерпулю» в АПЛ (1:2).

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    • Но после этого подопечные Фрэнка Лэмпарда просто снесли «Гримсби» в 1/16 финала Кубка лиги (7:1). В 7 туре чемпионата синие одолели «Брайтон» (2:0).

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    Второй поединок в ЛЧ «пенсионеры» провели удачно, взяв верх над «Лиллем» во Франции (1:2). Затем «Челси» победил «Саутгемптон» (1:4) и переиграл «Ньюкасл» (1:0).

    Прогноз

    Победа «Аякса» в матче группового этапа Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 2,33, ничья — котировкой 3,65, а на победу «Челси» букмекеры предлагают коэффициент 3,00.

    На «Йохан Кройф Арене» встретятся две неуступчивые команды, которые в нынешнем сезоне забивают много. Наш прогноз — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,67. 0

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