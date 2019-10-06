«Сент-Этьен» — «Лион». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги 1 6 октября 2019 года

В воскресенье, 6 октября, «Сент-Этьен» примет «Лион» в рамках девятого тура Лиги 1. Место встречи — стадион «Жоффруа Гишар». Начало в 22600 по мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Лион».

«Сент-Этьен»

По результатам восьми туров чемпионата «Сент-Этьен» находится на дне турнирной таблицы. Клуб набрал всего 8 очков и одержал только две победы. При этом «зеленые» имеют 4 поражения и отрицательную разницу голов (-6).

Хозяева не проигрывали в последних двух матчах. Они провели ничейный матч с «Вольфсбургом» в Лиге Европы (1:1) и выиграли на выезде у «Нима» со счетом 0:1.

Календарь и таблица Лиги 1

Перед этим команда проиграла три поединка кряду. На своем поле в этом сезоне «Сент-Этьен» еще не побеждал — 3 ничьи и одно поражение.

Главный тренер не сможет рассчитывать на таких футболистов: Амума (дисквалификация), Рюффье (травма), Паленсия (травма). Фофана, Да Силва и Ахолу под вопросом.

«Лион»

«Лион» начал неплохо, но сейчас подопечные Сильвиньо лишь на 13 месте. В активе команды 9 очков. За 6 последних туров она не одержала ни единой победы.

«Львы» смогли прервать 7-матчевую безвыигрышную серию в поединке против «Лейпцига» в рамках Лиги чемпионов (0:2). Ранее, если говорить о последних результатах, то «олимпийцы» проиграли «Нанту» и ПСЖ с одинаковым счетом 0:1 и сыграли вничью с «Брестом» (2:2).

«Лион» не побеждал в выездных играх чемпионата три раза кряду. Однако если говорить о поражениях, то их в гостях коллектив не терпел поражения в трех прошлых выступлениях.

Сильвиньо может не досчитаться Корне и Денайера. Они получили повреждения. Юссуф Коне будет отбывать дисквалификацию.

Прогноз

По коэффициентам ситуация такая: 3.45 на «П1», 2.11 на «П2» и 3.65 на «Х».

«Лиону» нужно побеждать. Если в еврокубках ситуация у клуба пока что нормальная, то в чемпионате у него полная катастрофа. Победа слегка ободрит футболистов.

«Сент-Этьен» тоже выступает в Европе и в Лиге 1 у него провал. В любом случае будет борьба. Вполне вероятно, что много голов мы не увидим.

Мы предлагаем поставить на тотал меньше 3.0. Все-таки обе команды будут заточены лишь на то, чтобы одержать победу, а не разгромить соперника. Ожидаем, что любой гол слегка «засушит» игру и переведет ее в шахматную партию. 0