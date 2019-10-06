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    «Сент-Этьен» и «Лион» голевой феерии не устроят

    «Сент-Этьен» — «Лион». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги 1 6 октября 2019 года

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    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Лион»
    Футболисты «Лиона»
    В воскресенье, 6 октября, «Сент-Этьен» примет «Лион» в рамках девятого тура Лиги 1. Место встречи — стадион «Жоффруа Гишар». Начало в 22600 по мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Сент-Этьен»

    По результатам восьми туров чемпионата «Сент-Этьен» находится на дне турнирной таблицы. Клуб набрал всего 8 очков и одержал только две победы. При этом «зеленые» имеют 4 поражения и отрицательную разницу голов (-6).

    Хозяева не проигрывали в последних двух матчах. Они провели ничейный матч с «Вольфсбургом» в Лиге Европы (1:1) и выиграли на выезде у «Нима» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Перед этим команда проиграла три поединка кряду. На своем поле в этом сезоне «Сент-Этьен» еще не побеждал — 3 ничьи и одно поражение.

    Главный тренер не сможет рассчитывать на таких футболистов: Амума (дисквалификация), Рюффье (травма), Паленсия (травма). Фофана, Да Силва и Ахолу под вопросом.

    «Лион»

    «Лион» начал неплохо, но сейчас подопечные Сильвиньо лишь на 13 месте. В активе команды 9 очков. За 6 последних туров она не одержала ни единой победы.

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    «Львы» смогли прервать 7-матчевую безвыигрышную серию в поединке против «Лейпцига» в рамках Лиги чемпионов (0:2). Ранее, если говорить о последних результатах, то «олимпийцы» проиграли «Нанту» и ПСЖ с одинаковым счетом 0:1 и сыграли вничью с «Брестом» (2:2).

    «Лион» не побеждал в выездных играх чемпионата три раза кряду. Однако если говорить о поражениях, то их в гостях коллектив не терпел поражения в трех прошлых выступлениях.

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    Прогноз

    По коэффициентам ситуация такая: 3.45 на «П1», 2.11 на «П2» и 3.65 на «Х».
    «Лиону» нужно побеждать. Если в еврокубках ситуация у клуба пока что нормальная, то в чемпионате у него полная катастрофа. Победа слегка ободрит футболистов.

    «Сент-Этьен» тоже выступает в Европе и в Лиге 1 у него провал. В любом случае будет борьба. Вполне вероятно, что много голов мы не увидим.

    Мы предлагаем поставить на тотал меньше 3.0. Все-таки обе команды будут заточены лишь на то, чтобы одержать победу, а не разгромить соперника. Ожидаем, что любой гол слегка «засушит» игру и переведет ее в шахматную партию. 0

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