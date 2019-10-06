«Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч МЛС 6 октября 2019 года

«Хьюстон Динамо»
«Хьюстон Динамо» с 37 очками перед заключительным туром регулярной части занимает 11 место в Западной конференции и лишилось шансов пробиться в плей-офф.
За минувший месяц «оранжевые» провели в МЛС шесть встреч, в которых дважды выиграли и еще четыре игры они проиграли.
В последних двух турах «апельсины» были биты в гостевых матчах «Лос-Анджелесом» (1:3) и «Реал Солт-Лейк» (1:2), перед этим дома одолели «Орландо» — 2:1.
За 16 домашних игр текущего розыгрыша МЛС хьюстонцы проиграли только три матча, девять раз победили и четыре матча свели вничью.
«Лос-Анджелес Гэлакси»
Ибрагимович и ко обеспечили себе участие в плей-офф. Перед заключительным туром «ЛА Гэлакси» занимает четвертое место на Западе и при определенных раскладах может подняться на вторую позицию.
Проиграв в последнем игровом дне в регулярке МЛС дома «Ванкуверу» (3:4), «галактикос» прервали т.с. свою 3-матчевую победную серию.
В этот период они разделались на своей территории с «Казасом» (7:2) и «Монреалем» (2:1), а также переиграли в гостях «Реал Солт-Лейк» — 2:1.
Выездные поединки не особо хорошо даются «Гэлакси» в этом сезоне регулярного чемпионата. Команда добыла лишь пять викторий в 16 матчах, два раза сыграла вничью и девять встреч проиграла.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В прошлом розыгрыше МЛС «Хьюстон Динамо» дома обыграло «ЛА Гэлакси» (3:2), в этом сезоне на арене «галактикос» выиграли хозяева — 2:1.
Прогноз на «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «ЛА Гэлакси» предлагают — 2.40.
На викторию «Хьюстон Динамо» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.95.
Учитывая, что поединок не будет иметь большого турнирного значения, можно поставить на голы, а именно — ТБ 3,0. 0