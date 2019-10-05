«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Бундеслиги 5 октября 2019 года

В седьмом туре немецкой Бундеслиги «Бавария» будет принимать «Хоффенхайм». Игра пройдет на «Альянц Арене» 5 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Хоффенхайм».

«Бавария»

После 6 туров чемпионата мюнхенский коллектив сумел возглавить турнирную таблицу с 14 очками в активе. Хотя на протяжении нескольких матчей красные уступали лидерство «РБ Лейпцигу».

Ситуация в Бундеслиге для «Баварии» начала меняться как раз после ничьей в поединке против команды Юлиана Нагельсмана 14 сентября. Выездная встреча с «быками» закончилась со счетом — 1:1.

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Затем мюнхенцы уверенно разобрались у себя дома с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов (3:0), а несколькими днями позже подопечные Нико Ковача разгромили «Кельн» в домашнем первенстве (4:0).

В 6 туре чемпионата Германии красные в непростой игре взяли верх над «Падерборном 07» (2:3). А в лондонском матче с «Тоттенхэмом» в ЛЧ «Бавария» опозорила хозяев перед собственными болельщиками (2:7).

«Хоффенхайм»

В нынешнем сезоне команда, которая обычно претендовала на еврокубки, превратилась в середняка чемпионата. Сейчас сине-белые с 5 очками располагаются на 12 месте в таблице.

Неудачи начали преследовать подопечные Альфред Шредера с 1 тура Бундеслиги. Тогда «Хоффенхайм», пропустив гол на 1 минуте, проиграл «Айнтрахту» (1:0). Спустя неделю «деревенские» с трудом одолели «Вердер» (3:2).

В 3 туре чемпионата сине-белые не выявили сильнейшего в игре с «Байером» (0:0), а после паузы на матчи отборочного цикла к Евро-2020 команда на своем поле крупно уступила «Фрайбургу» (0:3).

Затем в Вольфсбурге гости разошлись миром с одноименным коллективом (1:1), но следующий поединок «Хоффенхайм» вновь проиграл всухую. На этот раз «Боруссии» М (0:3).

Прогноз

В победе «Баварии» сомневаться не приходится. На этот исход букмекеры дают скромный коэффициент 1,11, ничья оценивается в 11,0, а победа «Хоффенхайма» — в 23,0.

Глубина состава и хорошая форма игроков позволит мюнхенцам без проблем справиться с гостями. Наш прогноз на матч — «Бавария» выиграет оба тайма с коэффициентом 1,83. 0