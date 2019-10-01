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    Одержит ли «Ювентус» свою первую победу в этой ЛЧ?

    «Ювентус» — «Байер». Прогноз (к. 2.9) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ювентус» — «Байер»
    «Роналду» помог «Юве» выиграть в 6-м туре Серии А
    Во вторник, 1 октября, «Ювентус» на своем поле примет «Байер» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D, которая пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Байер».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 01 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.20
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    «Ювентус»

    В шести поединках чемпионата Италии туринская команда заработала 16 очков, благодаря чему занимает 2 позицию в турнирной таблице. Сейчас «Старая Синьора» отстает от лидера «Интера» на два пункта.

    Первая потеря очков случилась в выездной встрече во Флоренции, где «Зебры» разошлись миром с «Фиорентиной» (0:0).

    Ничьей закончился и матч в групповом этапе Лиги чемпионов — на «Ванда Метрополитано» гости не удержали преимущество и упустили победу над «Атлетико» (2:2).

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    После этого подопечные Маурицио Сарри одолели «Верону» (2:1), а также взяли верх над «Брешией» (1:2). В предыдущем матче со счетом 2:0 был обыгран СПАЛ.

    «Байер»

    «Байер» после пяти туров чемпионата Германии разместился с 13 баллами на шестой позиции в турнирной таблице.

    Стартовали «аптекари» в БЛ с двух викторий кряду, одолев «Падерборн» (3:2) и «Фортуну» (3:1). В третьем туре они первый раз потеряли очки, сыграв вничью дома с «Хоффенхаймом» (0:0).

    Потом леверкузенцы были разгромлены в Дортмунде «Боруссией» (0:4). Затем на «Бай Арене» уступили российскому «Локомотиву» (1:2) в Лиге чемпионов.

    В последнем туре чемпионата они разгромили на выезде «Аугсбург» с результатом 3:0.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 7,0, а ничья — в 4,2.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 2,9. 0

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