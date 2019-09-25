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    ЦСКА возьмет верх над клубом из ПФЛ

    «Алания» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Алания» — ЦСКА
    Кирилл Набабкин
    В 1/16 финала Кубка России «Алания» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 25 сентября на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Алания» — ЦСКА.

    «Алания»

    Команда, представляющая ПФЛ, до текущего момента прошла все стадии Кубка России. 20 июля в рамках 1/256 финала «барсы» уверенно обыграли «Вайнах» (1:3). А через неделю коллектив из Владикавказа прошел «Анжи» (1:0).

    1/64 финала стала для «Алании» легкой пробежкой. Подопечные Спартака Гогниева разгромили «Волгарь» (4:1). В следующем этапе этот клуб оказался сильнее «Ротора» (2:1).

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    Во Втором дивизионе России красно-желтые выиграли в 6 матчах кряду. Последняя встреча в рамках ПФЛ закончилась для «барсов» уверенной победой над «Интером» Черкесск (5:0).

    В своем первенстве «Алания» в 10 турах сумела заработать 19 очков и занять 3 строчку в таблице.

    ЦСКА

    После поражения 19 августа от «Спартака» (2:1) «армейцы» не проигрывают в РПЛ уже четыре тура. Уступив в московском дерби, ЦСКА сумел прийти в себя. Спустя неделю подопечные Гончаренко победили «Ахмат» (3:0).

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    • Затем столичный клуб взял верх над тульским «Арсеналом» в гостях (1:2), а во время паузы на матчи сборных красно-синие разгромили «Арарат» в товарищеской встрече (6:0).

    В 9 туре РПЛ ЦСКА одолел «Тамбов» (0:2), но вот в первом поединке в Лиге Европы «армейцы» крупно проиграли «Лудогорцу» (5:1).

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    В последнем на сегодняшний день матче москвичи взяли верх над «Краснодаром» (3:2). Благодаря этому коллектив Гончаренко с 22 баллами в активе занимает 2 позицию в таблице чемпионата.

    Прогноз

    Победа «Алании» в грядущем поединке оценивается коэффициентом 4,90, ничья — котировкой 4,30, а успех ЦСКА — 1,58.

    От этого матча не стоит ждать сюрпризов, поэтому наш прогноз — победа ЦСКА с коэффициентом 1,58. 0

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    «Алания» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года. Прогноз на «Алания» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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