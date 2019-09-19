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    Начнет ли «МЮ» с победы сезон в Лиге Европы?

    «Манчестер Юнайтед» — «Астана». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Астана»
    «МЮ» занимает 4-е место в АПЛ
    19 сентября в Манчестере на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» сыграет с казахстанской «Астаной» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по Москве. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Астана».
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    Футбол. Лига Европы. Группа L 19 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету восемь очков.

    «Красные дьяволы» начали нынешний сезон с уверенной победы над «Челси» (4:0). В его ворота они отправили четыре безответных мяча.

    Впрочем, после этого наступила полоса неудач, итогом которой были ничьи с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Саутгемптоном» (1:1). Между этими играми случилось поражение от «Кристал Пэлас» (1:2).

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    И все же, к грядущей встрече манкунианцы подходят в неплохом настроении после победы над «Лестером» (1:0) дома.

    «Астана»

    «Астана» потерпела лишь одно поражение в семи предыдущих поединках во всех турнирах. Да и тот не оказал турнирного влияния на успехи коллектива.

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    До этой неудачи у клуба была серия в пять побед, которая началась с разгрома «Валлетты» в ЛЕ со счетом 5:1. Следом пошел выигрыш в матче с «Актобе» (3:2).

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    • В предыдущем поединке команда переиграла во внутреннем первенстве «Шахтер» (2:1) из Караганды. По итогам 24 матчей она занимает третье место, но потенциально — первое.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 17,0, а ничья — в 6,5.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,37. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Астана». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Астана». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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