«Манчестер Юнайтед» — «Астана». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету восемь очков.
«Красные дьяволы» начали нынешний сезон с уверенной победы над «Челси» (4:0). В его ворота они отправили четыре безответных мяча.
Впрочем, после этого наступила полоса неудач, итогом которой были ничьи с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Саутгемптоном» (1:1). Между этими играми случилось поражение от «Кристал Пэлас» (1:2).
И все же, к грядущей встрече манкунианцы подходят в неплохом настроении после победы над «Лестером» (1:0) дома.
«Астана»
«Астана» потерпела лишь одно поражение в семи предыдущих поединках во всех турнирах. Да и тот не оказал турнирного влияния на успехи коллектива.
До этой неудачи у клуба была серия в пять побед, которая началась с разгрома «Валлетты» в ЛЕ со счетом 5:1. Следом пошел выигрыш в матче с «Актобе» (3:2).
В предыдущем поединке команда переиграла во внутреннем первенстве «Шахтер» (2:1) из Караганды. По итогам 24 матчей она занимает третье место, но потенциально — первое.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 17,0, а ничья — в 6,5.
Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,37. 0