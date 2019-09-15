«Эйбар» — «Эспаньол». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч Примеры 15 сентября 2019 года

Стадион «Ипуруа» в Эйбаре примет матч 4 тура испанской Примеры, в котором сойдутся «Эйбар» и «Эспаньол». Поединок за возможный выход из зоны вылета состоится 15 сентября в 13:00 по московскому времени. Прогноз на «Эйбар» — «Эспаньол».

«Эйбар»

«Эйбар» дважды проиграл и один раз сыграл вничью. Вследствие этого хозяева имеют всего лишь один набранный балл, который не дает возможности занимать высокие места.

Календарь и таблица испанской Примеры

В стартовом туре команда проиграла «Мальорке» со счетом 2:1. Во втором матче Примеры у «оружейников», была ничья с «Осасуной» (0:0). В прошлый раз «Эйбар» заставил понервничать «Атлетико», уступив «матрасникам» с минимальным отрывом (3:2).

На данный момент клуб имеет небольшую безвыигрышную серию. Пока что она оставляет 5 поединков.

«Эспаньол»

«Эспаньол» находится на строчку ниже «Эйбара», но статистика по очкам и результатам у гостей такая же. При этом «попугаи» еще ни разу не забили в этом сезоне, но уже имеют 5 пропущенных мячей.

«Бело-синие» не выигрывают уже 3 матча кряду, но при этом их беспроигрышная выездная серия продлилась на 5 поединков.

Напомним, что в первом матче клуб проиграл «Севилье» с результатом 0:2. Затем была нулевая ничья с «Алавесом». В третьем туре чемпионата коллектив из Барселоны проиграл 0:3 «Гранаде».

Есть проблемы со здоровьем у Иттураспе. Также может пропустить игру Коршья.

Прогноз

По коэффициентам букмекеры разобрались следующим образом: 1.99 они дали на победу хозяев, а 4.20 поставили на успех гостей.

Действительно, с такой результативностью «Эспаньол» далеко не уедет. Команда не забила ни единого мяча в трех турах. Для «Эйбара» же это будет первый домашний матч сезона. Так что коллектив сделает все возможное, чтобы не огорчить родную публику.

«Оружейники» выиграли 2 последних домашних матча с «попугаями». Они не уступали в 5 последних очных встречах, проходивших на родной арене. Рекомендуемая ставка — «Эйбар» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.11. 0