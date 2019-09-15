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    Продолжит ли «Эйбар» свою традицию?

    «Эйбар» — «Эспаньол». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч Примеры 15 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Эйбар» — «Эспаньол»
    Анаитц Арбилья
    Стадион «Ипуруа» в Эйбаре примет матч 4 тура испанской Примеры, в котором сойдутся «Эйбар» и «Эспаньол». Поединок за возможный выход из зоны вылета состоится 15 сентября в 13:00 по московскому времени. Прогноз на «Эйбар» — «Эспаньол».
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    Футбол. Испания. Примера 15 Сентября 2019 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 13:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    «Эйбар»

    «Эйбар» дважды проиграл и один раз сыграл вничью. Вследствие этого хозяева имеют всего лишь один набранный балл, который не дает возможности занимать высокие места.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В стартовом туре команда проиграла «Мальорке» со счетом 2:1. Во втором матче Примеры у «оружейников», была ничья с «Осасуной» (0:0). В прошлый раз «Эйбар» заставил понервничать «Атлетико», уступив «матрасникам» с минимальным отрывом (3:2).

    На данный момент клуб имеет небольшую безвыигрышную серию. Пока что она оставляет 5 поединков.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» находится на строчку ниже «Эйбара», но статистика по очкам и результатам у гостей такая же. При этом «попугаи» еще ни разу не забили в этом сезоне, но уже имеют 5 пропущенных мячей.

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    «Бело-синие» не выигрывают уже 3 матча кряду, но при этом их беспроигрышная выездная серия продлилась на 5 поединков.

    Напомним, что в первом матче клуб проиграл «Севилье» с результатом 0:2. Затем была нулевая ничья с «Алавесом». В третьем туре чемпионата коллектив из Барселоны проиграл 0:3 «Гранаде».

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    Прогноз

    По коэффициентам букмекеры разобрались следующим образом: 1.99 они дали на победу хозяев, а 4.20 поставили на успех гостей.

    Действительно, с такой результативностью «Эспаньол» далеко не уедет. Команда не забила ни единого мяча в трех турах. Для «Эйбара» же это будет первый домашний матч сезона. Так что коллектив сделает все возможное, чтобы не огорчить родную публику.

    «Оружейники» выиграли 2 последних домашних матча с «попугаями». Они не уступали в 5 последних очных встречах, проходивших на родной арене. Рекомендуемая ставка — «Эйбар» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.11. 0

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