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    Прервет ли «Борнмут» серию поражений в АПЛ?

    «Борнмут» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 15 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Борнмут» — «Эвертон»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 15 сентября, в рамках пятого тура английской Премьер-лиги «Борнмут» на родном стадионе «Виталити» сыграет с ливерпульским «Эвертоном». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Сентября 2019 года
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    «Борнмут»

    «Борнмут», который в прошлом сезоне финишировал на 14 месте в турнирной таблице, в текущем розыгрыше АПЛ идет на 15 строке, имея на своем счету четыре очка.

    Начали «вишни» этот сезон с ничейного результата с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) дома, затем смогли одолеть на выезде бирмингемскую «Астон Виллу» со счетом 2:1.

    После чего подопечные Эдди Хау дважды уступили в чемпионате страны. Они были биты по 1:3 «Ман Сити» в гостях и «Лестером» на своем поле. Между этими встречами «красно-черные» по пенальти прошли нижелиговый «Форест Грин» в Кубке лиги.

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  • 12/09/2019

    • Из 45 очков прошлого сезона 30 из них «Борнмут» заработал на своей арене, выиграв в восьми встречах при шести мировых исходах.

    В лазарете команды находится 10 футболистов, восемь из которых точно не появятся на поле.

    «Эвертон»

    «Эвертон» закончил минувшее английской первенство на восьмой строке, отстав от седьмого еврокубкового места на три балла.

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    В этом розыгрыше АПЛ «ириски» в четырех играх завоевали семь очков, так же еще как и три других клуба, и идут на шестой позиции.

    В первом туре дружина Марку Силвы расписала мировую с «Кристал Пэлас» (0:0) в Лондоне, в следующей игре «синие» переиграли дома «Уотфорд» со счетом 1:0.

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    Потом состоялось поражение от «Астон Виллы» (0:2) в Бирмингеме, а в последнем туре «Эвертон» обыграл дома «Вулверхэмптон» — 3:2. В промежутке этих игр ливерпульцы одолели «Линкольн Сити» (4:2) в Кубке лиги.

    Из 19 матчей прошлого розыгрыша АПЛ «Эвертон» выиграл только в пяти из них столько же встреч закончил вничью и девять раз уходил с поля поверженным.

    Кадровых проблем у ливерпульского клуба перед этим матчем нет.

    В прошлом сезоне в Борнмуте команды сыграли вничью со счетом 2:2, а в Ливерпуле верх взял «Эвертон» — 2:0.

    Прогноз на «Борнмут» — «Эвертон»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Эвертона» предлагают — 2.45.

    На викторию «Борнмута» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.55

    Прогнозируем, что на своем поле «Борнмут» не проиграет сопернику, который не совсем уверенно себя чувствуют вне родных стен. 0

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    «Борнмут» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 15 сентября 2019 года. Прогноз на «Борнмут» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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