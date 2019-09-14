«Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч АПЛ 14 сентября

В пятом туре английской Премьер-лиги «Норвич» будет принимать «Манчестер Сити». Встреча пройдет 14 сентября на стадионе «Карроу Роуд». Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».

«Норвич Сити»

«Норвич» стартовал в АПЛ неудачно. В четырех стартовых турах команда Даниэля Фарке набрала только 3 очка, потерпев три поражения.

Правда, и календарь у «Норвича» был не самым легким. Команда проиграла «Ливерпулю» (1:4), «Челси» (2:3) и «Вест Хэму» (0:2). Победу удалось одержать в домашней встрече с «Ньюкаслом» (3:1).

В турнирной таблице АПЛ «Норвич» располагается на предпоследней девятнадцатой строчке.

Интересно, что из шести голов команды в АПЛ пять забил финский форвард Теему Пукки.

Кроме АПЛ, «Норвич» провел один матч и в Кубке английской лиги. Турнир для «канареек» на том и закончился — 0:1 в противостоянии с «Кроули».

«Манчестер Сити»

Для «Манчестер Сити» текущий сезон начался с победы в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».

Далее подопечные Пепа Гвардиолы провели четыре матча в АПЛ, оступившись в одним из них. «Горожане» обыграли «Вест Хэм» (5:0), «Борнмут» (3:1) и «Брайтон» (4:0). Оступился «Сити» во втором туре в матче против «Тоттенхэма», который завершился вничью — 2:2.

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В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» с десятью очками занимает второе место, на 2 очка отставая от «Ливерпуля».

Лучшим бомбардиром команды на старте сезона является Серхио Агуэро, на счету которого 6 голов.

Прогноз

Победа «Норвича» в этом матче оценивается коэффициентом 16,00, ничья — 9,00, а победа «Манчестер Сити» — 1,185.

Наш прогноз на матч «Норвич» — «Манчестер Сити» — победа гостей и тотал больше 3,5 голов с коэффициентом 1,79. 0