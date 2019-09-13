«Мальорка» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чемпионата Испании 13 сентября 2019 года

«Мальорка» будет принимать «Атлетик» в четвертом туре чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Иберостар» 13 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Мальорка» — «Атлетик».

«Мальорка»

За три тура испанской Примеры «Островитяне» смогли заработать 3 очка, что позволило им занять 14 строчку в турнирной таблице.

Единственную победу в первенстве подопечные Висенте Морено завоевали в дебютном матче сезона против «Эйбара». На своем поле хозяева с минимальным преимуществом взяли верх (2:1).

Следующая игра на «Иберостар» закончилась для «Мальорки» поражением от «Реала Сосьедад» (0:1). Затем красно-черные уступили на выезде «Валенсии» (2:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

Во время перерыва на матчи сборных команда провела товарищескую встречу с «Побленсе». Коллектив Морено проиграл представителям Терсеры (2:0).

«Атлетик»

Клуб из Бильбао здорово стартовал в чемпионате. За три тура «львы» заработали 7 очков и находятся на 3 строчке в таблице.

Начался сезон для подопечных Гаиски Гаритано победой над «Барселоной» на «Сан-Мамес» (1:0). Шикарный гол Адуриса на 89 минуте подарил «баскам» 3 балла.

Во втором туре команда потеряла очки в выездной встрече с «Хетафе». Соперники не смогли выявить сильнейшего (1:1).

Следующий матч «Атлетик» выиграл, справившись на своем поле с «Реалом Сосьедад» (2:0). А 5 сентября в товарищеском поединке красно-белые взяли верх над французской «Тулузой» (1:2).

Прогноз

На победу «Мальорки» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,45, на ничью — 3,00, а на победу «Атлетика» — 2,33.

Наш прогноз на матч — «Атлетик» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,99. 0