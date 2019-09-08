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    Румыния без проблем переиграет Мальту

    Румыния — Мальта. Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 8 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Румынии
    Прогноз на Румыния — Мальта
    Джордже Пушкаш
    В шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Румыния на стадионе «Илие Оана» будет принимать Мальту. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Румыния — Мальта.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа F 08 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.07
  • X
  • 10.50
  • 2
  • 35.00
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    Румыния

    За 5 туров квалификации «цыплята» смогли набрать 7 очков. Сейчас команда располагается на 4 месте в таблице Группы F с разницей мячей 12:7.

    В текущей отборочной кампании подопечные Космина Контры Уже встречались с Мальтой в Та-Кали, где разгромили соперника (0:4).

    А в последней игре у себя дома Румыния уступила команде Испании (1:2). К 47 минуте гости вели в счете 0:2, но гол Андоне возобновил интригу в матче на «Олимпийском» в Бухаресте.

    К сожалению для хозяев, даже удаление Льоренте на 79 минуте не помогло трехцветным вырвать ничейный результат хотя моменты были, а Кепа Аррисабалага вытащил несколько сложных мячей.

    Мальта

    Завоевав единственную победу в игре с Фарерскими островами (2:1), Иоаниты с тремя очками в активе расположились на 5 позиции в таблице.

    Другие встречи в рамках отбора на Евро-2020 подопечные Рея Фарруджи проиграли, включая и выездной матч против Норвегии 5 сентября.

    На стадионе «Уллевол» в Осло хозяева вскрыли оборону Мальты только на 34 минуте благодаря точному удару головой Берга. Ну а под занавес первого тайма гости еще и привезли себе пенальти, который был удачно реализован Кингом.

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    Сейчас Мальта отстает от Румынии на 4 балла, но в очном противостоянии эта сборная просто не способна будет выстоять даже не ничью.

    Прогноз

    На победу Румынии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,07, на ничью — 11,0, а на победу Мальты — 35,0.

    Наш прогноз на матч — победа Румынии и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,52. 0

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    Румыния — Мальта. Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 8 сентября 2019 года. Прогноз на Румыния — Мальта. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.52
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