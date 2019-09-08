Румыния — Мальта. Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 8 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Румыния на стадионе «Илие Оана» будет принимать Мальту. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Румыния — Мальта.

Румыния

За 5 туров квалификации «цыплята» смогли набрать 7 очков. Сейчас команда располагается на 4 месте в таблице Группы F с разницей мячей 12:7.

В текущей отборочной кампании подопечные Космина Контры Уже встречались с Мальтой в Та-Кали, где разгромили соперника (0:4).

А в последней игре у себя дома Румыния уступила команде Испании (1:2). К 47 минуте гости вели в счете 0:2, но гол Андоне возобновил интригу в матче на «Олимпийском» в Бухаресте.

К сожалению для хозяев, даже удаление Льоренте на 79 минуте не помогло трехцветным вырвать ничейный результат хотя моменты были, а Кепа Аррисабалага вытащил несколько сложных мячей.

Мальта

Завоевав единственную победу в игре с Фарерскими островами (2:1), Иоаниты с тремя очками в активе расположились на 5 позиции в таблице.

Другие встречи в рамках отбора на Евро-2020 подопечные Рея Фарруджи проиграли, включая и выездной матч против Норвегии 5 сентября.

На стадионе «Уллевол» в Осло хозяева вскрыли оборону Мальты только на 34 минуте благодаря точному удару головой Берга. Ну а под занавес первого тайма гости еще и привезли себе пенальти, который был удачно реализован Кингом.

Сейчас Мальта отстает от Румынии на 4 балла, но в очном противостоянии эта сборная просто не способна будет выстоять даже не ничью.

Прогноз

На победу Румынии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,07, на ничью — 11,0, а на победу Мальты — 35,0.

Наш прогноз на матч — победа Румынии и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,52. 0