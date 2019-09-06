Эстония — Белоруссия. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 6 сентября 2019 года

В пятом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Эстония на «А. Ле Кок Арене» будет принимать Белоруссию. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Эстония — Белоруссия.

Эстония

На данном этапе квалификации у «синих футболок» дела обстоят катастрофически. Мало того, что теперь сборной руководит лишь исполняющий обязанности тренера Карел Воолайд, так она еще и находится на последнем месте в таблице с худшим показателем забитых и пропущенных 1:12.

В первом туре отборочных матчей эстонцы уступили Северной Ирландии на выезде (2:0). После этого другие команды из Группы С вынуждены были прерваться на Лигу наций, а «синие футболки» провели товарищескую встречу с Гибралтаром, где минимально победили (0:1).

Все прогнозы на Евро-2020

В квалификации на Евро-2020 сборная вновь проиграла Северной Ирландии (1:2), а затем была разгромлена Германией в гостях (8:0).

Белоруссия

За четыре тура команда Михаила Мархеля не смогла заработать ни единого балла. Сейчас белорусы располагаются на 4 месте в турнирной таблице с разницей голов 1:9.

Началась отборочная кампания для «белых крыльев» с разгромного поражения в Роттердаме от Нидерландов (4:0).

Затем, отправившись в Белфаст, сборная уступила Северной Ирландии (2:1). Третий тур завершился для белорусов также неудачно. На своем поле они проиграли Германии (2:0).

Чуть позже на стадионе «Борисов» коллектив Мархеля вновь не справился с ирландцами, в этой встрече гости победили с минимальным преимуществом (0:1).

Прогноз

На победу Эстонии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,20, на ничью 3,10, а на победу Белоруссии — 2,50.

Наш прогноз на матч — Белоруссия победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,83. 0