«Ницца» — «Марсель» Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Франции 28 августа 2019 года

«Ницца» будет принимать «Марсель» в 3 туре французской Лиги 1. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» 28 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Марсель» Прогноз (к.

«Ницца»

Команда Патрика Виейры предпочла бы забыть результаты своей предсезонной подготовки. В 7 матчах французы победили лишь дважды в игре с ПСВ (3:2) и во встрече с «Боавиштой» (0:2).

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Все остальные матчи «орлята» проиграли. Среди поражений от «Туна» (1:3), «Стандарда» (2:1) и «Кардиффа» (1:0) имеются и два разгрома в противостояниях с «Бернли» (6:1) и «Вольфсбургом» (8:1).

Но в чемпионате Франции дела обстоят совершенно иначе. Начала «Ницца» свой путь в Лиге 1 с домашней победы над «Амьеном» (2:1), а затем «гимнасты» обыграли на выезде «Ним» (1:2). На данный момент команда завоевала максимальное количество очков.

«Марсель»

Коллектив Андре Виллаша-Боаша в ходе предсезонки демонстрировал весьма противоречивые результаты.

Начала команда с победы над «Сток Сити U23» (0:1), затем «Марсель» проиграл представителю Первой лиги Англии «Аккрингтону» (1:2) и разгромно уступил «Рейнджерcу» (0:4).

Во встречах с французскими клубами на нейтральных полях бело-голубые дважды оказывались сильнее. Сперва «южане» обыграли «Бордо» (2:1), а потом «Сент-Этьен» (1:2).

После этого «Марсель» прошелся по «Ди Си Юнайтед» (1:8) и уступил «Наполи» (0:1).

В 1 туре чемпионата Франции «провансальцы» на «Оранж Велодром» проиграли «Реймсу» (0:2), а на выезде против «Нанта» подопечные Виллаша-Боаша разошлись с соперником миром (0:0). При этом на 31 минуте гости не забили пенальти.

Прогноз

На победу «Ниццы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничью — 3,25, а на победу «Марселя» — 2,40.

Наш прогноз на матч — победа «Ниццы» или ничья с коэффициентом 1,57. 0