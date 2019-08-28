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    «Аякс» на своем поле возьмется за дело с первых минут

    «Аякс» — АПОЭЛ. Прогноз (к 1.69) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 28 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Аякс Прогнозы на АПОЭЛ
    Прогноз на «Аякс» — АПОЭЛ
    АПОЭЛ — «Аякс»
    В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Аякс» будет принимать АПОЭЛ. Игра пройдет на «Йохан Кройф Арене» 28 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Аякс» — АПОЭЛ.

    «Аякс»

    Амстердамский коллектив столкнулся с серьезным сопротивлением киприотов, не сумев забить гол на выезде. При этом один из ключевых футболистов Мазрауи получил удаление и пропустит ответную встречу.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На выходных «аяксиды» были освобождены от матча в рамках Эредивизи, набираясь сил перед финальным испытанием в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Со старта официальных матчей нового сезона «Аякс» еще ни разу не проигрывал. В 8 встречах, начиная с Суперкубка Нидерландов, в котором амстердамцы взяли верх над ПСВ (2:0), подопечные Эрике Тен Хага 4 раза побеждали и четырежды играли вничью.

    Несмотря на неожиданный исход первого матча против АПОЭЛа на выезде (0:0), «аяксиды» на своем поле редко уступают соперниками подобного уровня.

    АПОЭЛ

    Киприоты также не приняли участие в первом туре домашнего чемпионата.

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    Подопечные Томаса Долля прекрасно понимают, что несмотря на трудного соперника, гол, забитый в Амстердаме, мог бы повысить шансы команды на сенсационный проход в групповой этап ЛЧ.

    После окончания сезона на Кипре парни провели 3 товарищеские встречи, где уступили «Жилине» (0:1) и «Риеке» (1:4), и переиграли донецкий «Шахтер» (1:0).

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    • С конца июля АПОЭЛ занят исключительно еврокубковыми делами. «Легенда» дважды победила «Сутьеску» (0:1; 3:0), а затем прошла дальше по сумме двух встреч с «Карабахом», сперва оступившись дома (1:2), но исправившись на выезде (0:2).

    Прогноз

    На победу «Аякса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,21, на ничью — 7,00, а на победу АПОЭЛа — 12,8.

    Наш прогноз на матч — «Аякс» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,69. 0

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    «Аякс» — АПОЭЛ. Прогноз (к 1.69) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 28 августа 2019 года. Прогноз на «Аякс» — АПОЭЛ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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