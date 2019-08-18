«Уфа» — «Ростов». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матче РПЛ 18 августа 2019 года

В рамках 6-го тура чемпионата России по футболу 18 августа пройдет встреча «Уфы» и «Ростова». Команды сыграют на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Уфа» — «Ростов».

«Уфа»

«Уфа» смогла сохранить свою прописку в РПЛ лишь по итогам стыковых встреч, где в 2-матчевой дуэли переиграла третью команду ФНЛ «Томь» — 2:0 и 0:1.

Новый сезон уфимцы начали с двух поражений с одинаковым счетом 2:3. Сперва они были повержены «Уралом» в Екатеринбурге, а затем дома «Краснодаром» (пропустив автогол на последних минутах).

Все прогнозы на РПЛ

Затем «горожане» дома обыграли «Крылья Советов» (2:1), дважды забив до перерыва, а в четвертом туре поделили очки с ФК «Сочи» на его поле — 0:0.

В последнем матче уфимцы в Туле уступили «Арсеналу» (0:1) и с 4 очками занимают 13-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 6-8, два гола забил Даниил Фомин.

«Ростов»

В ходе предсезонного турнира Кубок Матч Премьер «Ростов» обыграл «Спартак» (2:0) и ЦСКА (2:1), но между этими поединками разгромно проиграл «Краснодару» (0:3).

В стартовом матче чемпионата России ростовчане показали агрессивную атакующую игру, победив на своем поле «Оренбург» со счетом 2:1.

Затем «Ростов» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), уйдя от поражения на последних минутах, а в третьем туре на выезде одолел тульский «Арсенал» (3:2).

В последних матчах «Ростов» ушел от выездного поражения в матче с «Уралом» (2:2) и на своем поле победил «Крылья Советов» (1:0).

После 5 туров «Ростов» с 11 очками идет на 2-м месте в таблице РПЛ, на 2 очка отставая от «Зенита». Разница мячей 10-7, лучший бомбардир с 4 голами — Эльдар Шомуродов.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне команды сыграли вничью в Ростове (0:0), а в Уфе ростовчане проиграли 0:1.

Прогноз

На победу «Ростова» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничейный результат — 3,10, а на успех «Уфы» — 3,40.

Из пяти выездов в Уфу, ростовчане лишь раз проиграли. Прогнозируем, что команда Карпина на этот раз не потерпит поражения.

Встречи этих двух команд редко бывают результативными. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,55 и «обе забьют — нет» за 1,70. 0