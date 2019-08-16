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    Чем закончатся разборки аутсайдеров РПЛ?

    «Оренбург» — «Сочи». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата России 16 августа 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Сочи
    Прогноз на «Оренбург» — «Сочи»
    Сослан Джанаев
    В пятницу, 16 августа, в стартовом поединке шестого тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на стадионе «Газовик» примет ФК «Сочи». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Оренбург»

    «Газовики» после пяти туров замыкают турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе только один балл, но в случае победы смогут покинуть последнее место.

    Свой первый пункт «сине-белые» набрали как раз в минувшем туре, прервав тем самым свою 4-матчевую серию поражений, которая длилась с начала чемпионата.

    Мировая пришлась на домашний поединок с «Тамбовом» (2:2). Клуб из Оренбурга уступал до 74-й минуты со счетом 0:2, но нашел в себе силы уйти от «баранки».

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    • Поражения были от «Ростова», ЦСКА и «Ахмата» (все по 1:2) на выезде, а также домашнее от «Зенита» со счетом 0:2.

    «Сочи»

    «Сочи», который поднялся в РПЛ из ФНЛ, заработал в пяти стартовых турах текущего первенства два балла, но еще не забивал в «вышке».

    Начали свою компанию в высшем свете российского футбола «южане» с трех поражений кряду. Сперва уступили «Спартаку» в Москве со счетом 0:1, а затем поочередно были слабее «Зенита» и «Краснодара» — 0:2 и 0:3.

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    В последних двух поединках чемпионата России «барсы» добыли два балла, сыграв вничью с «Уфой» (0:0) дома и ЦСКА (0:0) на его территории.

    За всю свою историю команды встречались между собой только на уровне ФНЛ («Сочи» тогда назывался «Динамо»), где провели шесть игр. Во всех этих встречах победу праздновал «Оренбург» с общей разницей — 12:5.

    Прогноз на «Оренбург» — «Сочи»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 2.35, победа «Сочи» — 3.25, ничья — 3.20.

    По всей видимости «Сочи», еще не забивавший в вышке, сможет это сделать на «Газовике». Также считаем, что «южане» смогут увезти баллы из Оренбурга. 0

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    «Оренбург» — «Сочи». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата России 16 августа 2019 года. Прогноз на «Оренбург» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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