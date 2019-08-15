ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау» Пеп ГвардиолаСекрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию Футболисты «Ростова»Шомуродов снова на высоте. «Ростов» метит на самые высокие позиции
  • 14:53
    • Руни пытается бросить пить
  • 14:41
    • «Динамо» Киев уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера
  • 07:00
    • Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
  • 23:54
    • «Краснодар» прошел «Порту» в Лиге чемпионов
  • 23:23
    • «Матч ТВ» объяснил причины срыва трансляции «Порту» — «Краснодар»
  • 00:25
    • Сулейманов: Привет всем, кто говорил, что «Порту» является приговором для нас
  • 00:09
    • ЧФР выбил «Селтик» из Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Алкмар» должен, наконец, «распечатать» ворота «Мариуполя»

    АЗ «Алкмар» — «Мариуполь». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на АЗ Алкмар Прогнозы на Мариуполь
    Прогноз на АЗ «Алкмар» — «Мариуполь»
    Мирон Боаду
    Голландский АЗ «Алкмар» примет украинский «Мариуполь» в рамках полуфинального раунда квалификации Лиги Европы. Матч состоится в Алкмаре на стадионе «АФАС». Старт в 21:30 по московскому времени. В Украине команды сыграли в нулевую ничью. Прогноз на АЗ «Алкмар» — «Мариуполь».

    АЗ «Алкмар»

    В первой встрече «Алкмар» играл острее, поэтому имел больше шансов для взятия ворот. Возможно, что дома хозяева все-таки дожмут соперника и забьют ему.

    Клуб выиграл 3 из 4 последних поединков. Сначала «сырные фермеры» выиграли у «Хеккена» в ответном матче четвертьфинала квалификации ЛЕ со счетом 0:3. Затем команда удачно стартовала в Эредивизи, выиграв 4:0 у «Фортуны». 11 августа коллектив одержал победу в матче второго тура чемпионата Нидерландов со счетом 0:2 над «Валвейком».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Помимо этого можно добавить, что АЗ не пропускал в последних трех выступлениях в рамках Лиги Европы.

    «Мариуполь»

    «Мариуполю» пришлось несладко даже у себя дома. Голландцы очень активно атаковали и были близки к взятию ворот, однако не пропустить команде помог вратарь Рустам Худжамов. Голкипер совершил 7 сейвов. В целом у гостей было пару возможностей, но все же не таких убойных как у АЗ.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    Для «Мариуполя» это первая игра в Лиге Европы текущего сезона. Хотя в чемпионате Украины «темно-синие» уже давно стартовали. Из последних результатов можно выделить поражение 2:1 от «Колоса», победу 2:1 над «Александрией» и ничью с «Карпатами», которая была после противостояния с «Алкмаром».

  • Секрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию
  • «Горожане» начали защиту титула с уверенной победы над «Вест Хэмом» со счетом 5:0
  • Вчера

    • Получается, что подопечные Александра Бабича не выигрывали в прошлых двух встречах и вместо этого играли вничью. А вот в Лиге Европы клуб не побеждал уже 7 поединков подряд.

    Прогноз

    На победу «Алкмара» предлагают 1.20, а на успех «Мариуполя» дают 14.5. Коэффы на проход следующие: 1.14 у хозяев и 5.80 у гостей.

    «Красно-белые» были близки к победе в прошлом матче. Скорее всего, что они смогут дожать соперника на своем поле, если, конечно, Рустам Худжамов не продолжит фантастические спасения своих ворот. Но это не может продолжаться вечно.

    «Мариуполь» будет упорно обороняться и не даст сопернику много забить. АЗ под силу забить один или два мяча. Думаем, ИТ хозяев будет меньше 2.5. Коэфф составляет 1.79. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ротор
  • Сегодня в 18:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Сабуртало — Арарат-Армения
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Вентспилс
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас
  • Завтра в 05:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Рига — ХИК
  • Завтра в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Тбилиси — Фейеноорд
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Тун
  • Завтра в 19:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч АИК — Шериф
  • Завтра в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Заря — ЦСКА София
  • Завтра в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бней Иегуда — Нефтчи
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч БАТЭ — Сараево
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Судува — Маккаби Тель-Авив
  • Завтра в 20:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Валлетта — Астана
  • Завтра в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Неймар
  • Неймар и «Барселона» добьются воссоединения
    • Вчера в 02:26     Франк Рибери
  • Трансферный дайджест. 6 — 12 августа
    • Вчера в 01:45     Юрген Клопп
  • Эксклюзивный Клопп. Про трансферы, чемпионскую гонку и «Ман Сити»
    • 14:10 08/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    АЗ «Алкмар» — «Мариуполь». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года. Прогноз на АЗ «Алкмар» — «Мариуполь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Неймар и «Барселона» добьются воссоединенияКуда перейдет звездный бразилец? Вчера в 02:260
  • 11:05
    • «Монако» усилился форвардом «Севильи»
  • 11:54
    • Миладинович записал видео с извинениями Чалову
  • 11:40
    • Лэмпард: Азара практически невозможно заменить индивидуально
    Франк Рибери Футбол Трансферный дайджест. 6 — 12 августаПокинет ли «Барселону» Филиппе Коутиньо, продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где будет завершать карьеру Рибери — в подборке трансферных новостей последних дней Вчера в 01:450
  • Экспресс дня

  • Порадуют ли «Ливерпуль» и «Челси» зрителей голами?
  • 3.34
    •
  • 11:19
    • Китайский бизнесмен близок к покупке «Бруклина»
  • 10:48
    • Матч «Тамбов» — «Краснодар» перенесен
  • 10:34
    • «Рома» нацелилась на нападающего «Челси»
    Фрэнк Лэмпард Футбол «МЮ» разгромил «Челси». Пять главных выводовМанкунианцы нанесли «синим» крупное поражение на старте АПЛ 12/08/2019 в 15:580
  • 10:18
    • «Монако» хочет подписать трех футболистов «Ювентуса»
  • 10:04
    • «Реал» может отправить Йовича в аренду
  • 07:13
    • Касаткина пробилась во второй круг турнира в Цинциннати
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие