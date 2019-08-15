АЗ «Алкмар» — «Мариуполь». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года

Голландский АЗ «Алкмар» примет украинский «Мариуполь» в рамках полуфинального раунда квалификации Лиги Европы. Матч состоится в Алкмаре на стадионе «АФАС». Старт в 21:30 по московскому времени. В Украине команды сыграли в нулевую ничью. Прогноз на АЗ «Алкмар» — «Мариуполь».

АЗ «Алкмар»

В первой встрече «Алкмар» играл острее, поэтому имел больше шансов для взятия ворот. Возможно, что дома хозяева все-таки дожмут соперника и забьют ему.

Клуб выиграл 3 из 4 последних поединков. Сначала «сырные фермеры» выиграли у «Хеккена» в ответном матче четвертьфинала квалификации ЛЕ со счетом 0:3. Затем команда удачно стартовала в Эредивизи, выиграв 4:0 у «Фортуны». 11 августа коллектив одержал победу в матче второго тура чемпионата Нидерландов со счетом 0:2 над «Валвейком».

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Помимо этого можно добавить, что АЗ не пропускал в последних трех выступлениях в рамках Лиги Европы.

«Мариуполь»

«Мариуполю» пришлось несладко даже у себя дома. Голландцы очень активно атаковали и были близки к взятию ворот, однако не пропустить команде помог вратарь Рустам Худжамов. Голкипер совершил 7 сейвов. В целом у гостей было пару возможностей, но все же не таких убойных как у АЗ.

Для «Мариуполя» это первая игра в Лиге Европы текущего сезона. Хотя в чемпионате Украины «темно-синие» уже давно стартовали. Из последних результатов можно выделить поражение 2:1 от «Колоса», победу 2:1 над «Александрией» и ничью с «Карпатами», которая была после противостояния с «Алкмаром».

Получается, что подопечные Александра Бабича не выигрывали в прошлых двух встречах и вместо этого играли вничью. А вот в Лиге Европы клуб не побеждал уже 7 поединков подряд.

Прогноз

На победу «Алкмара» предлагают 1.20, а на успех «Мариуполя» дают 14.5. Коэффы на проход следующие: 1.14 у хозяев и 5.80 у гостей.

«Красно-белые» были близки к победе в прошлом матче. Скорее всего, что они смогут дожать соперника на своем поле, если, конечно, Рустам Худжамов не продолжит фантастические спасения своих ворот. Но это не может продолжаться вечно.

«Мариуполь» будет упорно обороняться и не даст сопернику много забить. АЗ под силу забить один или два мяча. Думаем, ИТ хозяев будет меньше 2.5. Коэфф составляет 1.79. 0