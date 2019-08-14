«Сабуртало» — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 4.0) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 14 августа 2019 года

«Сабуртало»
«Сабуртало», который выиграл свой первый чемпионат Грузии, дебютировал в еврокубках. На первом раунде отбора Лиги чемпионов тбилисцы переиграли молдавский «Шериф».
В первом поединке грузинский коллектив обыграл молдавского чемпиона в его логове со счетом 3:0. В ответной игре уступил на своей арене 1:3, но прошел дальше.
На этапе второй квалификации абсолютный дебютант евротурниров по всех статьям уступил хорватскому «Динамо» из Загреба: дома проиграли 0:2, а в гостях и того более — 0:3.
В первом матче против нынешнего соперника в Лиге Европы подопечные Гиорги Чабришвили победили на выезде 2:1.
«Арарат-Армения»
Чемпион Армении начал свою еврокомпанию с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу в следующий этап чемпиону Швеции АИКу.
На своей арене «Арарат» обыграл шведскую команду со счетом 2:1. Во многом эта виктория обусловлена ранним удалением у шведов.
В ответке АИК обыграл армян 3:1 и отправил клуб из Еревана в Лигу Европы.
На стадии второго квалификационного раунда ЛЕ коллектив дважды обыграл чемпиона Гибралтара «Линкольн Ред Импс».
В Армении «Арарат» победил со счетом 2:0, а в ответном поединке армяне выиграли немного скромнее — 2:1.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей оценивается в 3,1, а ничья — в 3,5.
Рекомендуем ставить на то, что «Сабуртало» выиграет, и обе команды забьют за 4,0. 0