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    Преподнесет ли «Арарат» сюрприз в Грузии?

    «Сабуртало» — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 4.0) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 14 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Сабуртало» — «Арарат-Армения»
    «Арарат» проиграл в первом матче на своем поле
    В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы грузинский «Сабуртало» на своем поле примет армянский «Арарат-Армения». Встреча начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Сабуртало» — «Арарат-Армения».

    «Сабуртало»

    «Сабуртало», который выиграл свой первый чемпионат Грузии, дебютировал в еврокубках. На первом раунде отбора Лиги чемпионов тбилисцы переиграли молдавский «Шериф».

    В первом поединке грузинский коллектив обыграл молдавского чемпиона в его логове со счетом 3:0. В ответной игре уступил на своей арене 1:3, но прошел дальше.

    На этапе второй квалификации абсолютный дебютант евротурниров по всех статьям уступил хорватскому «Динамо» из Загреба: дома проиграли 0:2, а в гостях и того более — 0:3.

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    В первом матче против нынешнего соперника в Лиге Европы подопечные Гиорги Чабришвили победили на выезде 2:1.

    «Арарат-Армения»

    Чемпион Армении начал свою еврокомпанию с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу в следующий этап чемпиону Швеции АИКу.

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    На своей арене «Арарат» обыграл шведскую команду со счетом 2:1. Во многом эта виктория обусловлена ранним удалением у шведов.

    В ответке АИК обыграл армян 3:1 и отправил клуб из Еревана в Лигу Европы.

    На стадии второго квалификационного раунда ЛЕ коллектив дважды обыграл чемпиона Гибралтара «Линкольн Ред Импс».

    В Армении «Арарат» победил со счетом 2:0, а в ответном поединке армяне выиграли немного скромнее — 2:1.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей оценивается в 3,1, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Сабуртало» выиграет, и обе команды забьют за 4,0. 0

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    «Сабуртало» — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 4.0) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 14 августа 2019 года. Прогноз на «Сабуртало» — «Арарат-Армения». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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