«Дандолк» — «Слован» Братислава. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 13 августа 2019 года

В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы ирландский «Дандолк» на своем поле примет словацкий «Слован». Встреча начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Дандолк» — «Слован» Братислава.

«Дандолк»

«Слован» в первом поединке добыл трудную победу над «Дандолком» со счетом 1:0, забив единственный гол в самом конце игры.

Ирландский коллектив начал свою еврокомпанию в Лиге чемпионов, где преодолел один этап, выбив по пенальти латвийскую «Ригу». Оба матча закончились со счетом 0:0.

В следующем раунде ЛЧ «белые лилии» были биты азербайджанским «Карабахом». Дома ирландцы сыграли 1:1, а в гостях проиграли 0:3 и переместились в Лигу Европы.

На внутренней арене «Дандолк» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на семь очков при игре в запасе.

«Слован» Братислава

Братиславская команда неожиданно прекратила борьбу на первом сопернике в Лиге чемпионов. Она была выбита черногорским клубом «Сутьеска», проиграв ему по пенальти.

После этой неудачи «Слован» переместился в Лигу Европы, в которой уже выбил одного соперника. На предыдущей стадии квалификации чемпион Словакии дважды обыграл косовский «Ферроникели» — 2:1 и 3:1.

В чемпионате Словакии, где прошло только четыре тура, братиславцы делят 1-2 место с «Жилиной», показывающие 100% результат.

Отметим, что с учетом всех турниров у «Слована» 7-матчевая победная серия, в пяти последних команда даже не пропускает.

Прогноз на «Дандолк» — «Слован» Братислава

«Слован» после неудачи на первой стадии отбора ЛЧ, затем набрал хорошую форму, победив в семи встречах кряду. Вполне возможно, что словаки продолжат свою победную серию. Предлагаем поставить на гостей с форой. 0