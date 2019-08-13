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    Продолжит ли «Слован» свою победную серию?

    «Дандолк» — «Слован» Братислава. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 13 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Дандолк» — «Слован» Братислава
    «Слован» Братислава
    В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы ирландский «Дандолк» на своем поле примет словацкий «Слован». Встреча начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Дандолк» — «Слован» Братислава.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 13 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.35
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    «Дандолк»

    «Слован» в первом поединке добыл трудную победу над «Дандолком» со счетом 1:0, забив единственный гол в самом конце игры.

    Ирландский коллектив начал свою еврокомпанию в Лиге чемпионов, где преодолел один этап, выбив по пенальти латвийскую «Ригу». Оба матча закончились со счетом 0:0.

    В следующем раунде ЛЧ «белые лилии» были биты азербайджанским «Карабахом». Дома ирландцы сыграли 1:1, а в гостях проиграли 0:3 и переместились в Лигу Европы.

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    • На внутренней арене «Дандолк» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на семь очков при игре в запасе.

    «Слован» Братислава

    Братиславская команда неожиданно прекратила борьбу на первом сопернике в Лиге чемпионов. Она была выбита черногорским клубом «Сутьеска», проиграв ему по пенальти.

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    После этой неудачи «Слован» переместился в Лигу Европы, в которой уже выбил одного соперника. На предыдущей стадии квалификации чемпион Словакии дважды обыграл косовский «Ферроникели» — 2:1 и 3:1.

    В чемпионате Словакии, где прошло только четыре тура, братиславцы делят 1-2 место с «Жилиной», показывающие 100% результат.

    Отметим, что с учетом всех турниров у «Слована» 7-матчевая победная серия, в пяти последних команда даже не пропускает.

    Прогноз на «Дандолк» — «Слован» Братислава

    «Слован» после неудачи на первой стадии отбора ЛЧ, затем набрал хорошую форму, победив в семи встречах кряду. Вполне возможно, что словаки продолжат свою победную серию. Предлагаем поставить на гостей с форой. 0

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    «Дандолк» — «Слован» Братислава. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 13 августа 2019 года. Прогноз на «Дандолк» — «Слован» Братислава. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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