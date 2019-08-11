«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 11 августа 2019 года

В воскресенье, 11 августа, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Челси» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» провалил минувший сезон, по итогам которого не завоевал ни одного трофея, а в Премьер-лиге финишировал лишь на шестой позиции.

Несмотря на это, руководство клуба оставило на посту главного тренера Уле Гуннара Сульшера, с которым команда провела полноценную летнюю подготовку.

В межсезонье «красные дьяволы» одержали победы во всех контрольных встречах: против «Перт Глори» (2:0), «Лидса» (4:0), «Интера» (1:0), «Тоттенхэма» (2:1), «Кристиансунна» (1:0) и «Милана» (2:2, 5:4 — по пенальти).

Календарь и таблица АПЛ

Летом «МЮ» усилил состав Гарри Магуайром, Эроном Уаном-Биссакой и Дэниелом Джеймсом. При этом клуб попрощался с Ромелу Лукаку, Андером Эррерой и Антонио Валенсией.

«Челси»

Лондонский «Челси» в прошлом сезоне выступил успешнее. Он не только занял третье место в английской Премьер-лиге, но и стал победителем Лиги Европы.

И все же по окончании сезона из клуба ушел главный тренер Маурицио Сарри, место которого занял Фрэнк Лэмпард.

С новым наставником «синие» ездили в азиатское турне, где победили «Барселону» (2:1), но проиграли «Кавасаки Фронтале» (0:1). Уже после этого лондонцы переиграли «Рединг» (4:3) и «Ред Булл Зальцбург» (5:3), а также разошлись миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2).

Новичков в составе «Челси» нет из-за запрета на осуществление трансферов. При этом клуб продал Эдена Азара и Давида Луиса.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 2.17, победа «Челси» — 3.50, ничья — 3.60.

Все прогнозы на АПЛ

Встреча на «Олд Траффорд» станет центральной в первом туре АПЛ. Возможно, «МЮ» и «Челси» пока не готовы к борьбе за чемпионство, но они точно будут сражаться за топ-4, так что нас ждет ожесточенное противостояние.

Кто же к нему лучше готов? Мы бы отдали предпочтение «красным дьяволам», атака которых хоть и ослабла с уходом Лукаку, но и не является уж слишком большой проблемой. Куда важнее то, что манкунианцы усилили оборону, что должно помочь им в достижении целей на сезон.

А вот «синих», скорее всего, ждет переходной сезон с большим кредитом доверия для Лэмпарда. Молодой наставник принял команду без Азара и без возможности осуществления покупок, так что вынужден работать с тем, что оставил ему Сарри.

Наш прогноз — «победа хозяев». Также можно присмотреться к ставке «манкунианцы не проиграют и тотал голов меньше 3,5» за 1.83. 0