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    Создаст ли «Вест Хэм» проблемы «Манчестер Сити»?

    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч английской Премьер-лиги 10 августа 2019 года

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
    «Сити» начал сезон с победы в Суперкубке Англии
    В субботу, 10 августа, «Вест Хэм» будет принимать на своем поле «Манчестер Сити» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 14:30 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».

    «Вест Хэм»

    По итогам минувшего сезона «Вест Хэм» попал в топ-10 английской Премьер-лиги, хотя мог добиться большего.

    Тем не менее, с учетом того, что это была первая кампания с Мануэлем Пеллегрини у руля команды, то такой результат можно считать задачей-минимумом.

    В межсезонье «Молотобойцы» потеряли лишь одного ключевого игрока — Марко Арнаутовича, но ему нашлась равноценная замена в лице находящегося в самом соку Себастьяна Алле, чего не скажешь о 30-летнем австрийце.

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    При этом лондонский клуб в кадровом плане стал сильнее, также подписав полузащитника Пабло Форнальса и нападающего Альбиана Айети.

    Предсезонные матчи выдались для команды противоречивыми. Из шести поединков она выиграла два — у вылетевшего из АПЛ «Фулхэма» (1:0) и «Герты» (5:3).

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в прошлом сезоне удалось сотворить нечто уникальное. Команда Пепа Гвардиолы выиграла все три турнира на внутренней арене — чемпионат, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

    «Горожане» стали первыми в истории, кому удалось выиграть домашний требл. А к новому сезону команда подошла с девятнадцатью победами подряд во внутренних турнирах.

    Манкунианцев летом усилил испанский полузащитник Родри, который стал их рекордным подписанием в истории (70 миллионов евро).

    Кроме того, «Сити» выкупил у ПСВ контракт защитника Анхелиньо. Покинули команду ветеран Венсан Компани и полузащитник Фабиан Делф.

    В межсезонье победная серия клуба была прервана «Вулверхэмптоном» в серии пенальти финала Asia Trophy, но главное для коллектива, что в дуэли с «Ливерпулем» был выигран Суперкубок Англии.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех хозяевам поля оценивается в 13,0, а ничья — в 6,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,5. 0

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    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч английской Премьер-лиги 10 августа 2019 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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