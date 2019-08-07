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    Пройдет ли «Марибор» еще один скандинавский барьер?

    «Марибор» — «Русенборг». Прогноз (к. 5.0) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 7 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Русенборг
    Прогноз на «Марибор» — «Русенборг»
    На предыдущей стадии «Марибор» прошел АИК
    В среду, 7 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, словенский «Марибор» на своем поле примет норвежский «Русенборг». Начало поединка — в 21:15 мск. Прогноз на «Марибор» — «Русенборг».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 07 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.80
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    «Марибор»

    Словенский клуб начал свой пусть в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. На этой стадии «Марибор» без проблем переиграл исландский клуб «Валюр» (5:0) по сумме двух встреч.

    Куда сложнее довелось во втором раунде квалификации, в котором ему противостоял АИК. Дома была одержана победа 2:1, но на выезде пришлось играть дополнительное время, в котором гости проиграли 2:3, но выиграли противостояние в целом.

    Чемпионат Словении взял свой старт совсем недавно, и подопечные Дарко Миланича стартовали крайне неудачно. Прошлогодний чемпион трижды сыграл вничью и однажды проиграл, поэтому занимает 9-е место.

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    «Русенборг»

    Норвежцы тоже сыграли 16 матчей в чемпионате, а также провели ряд поединков в Кубке страны. Именно поэтому «Русенборг» уже давно должен был набрать форму.

    Команда действительно неплохо выглядит — в восьми играх шесть побед при одной ничьей. Примечательно, что в предыдущих пяти поединках «Маленькие тролли» пропустили только четыре мяча.

    В первом раунде квалификации трондхеймцы прошли североирландский «Линфилд» с общим счетом 6:0. Во втором — белорусский БАТЭ, отыгравшись с результатом 2:0 после гостевых 1:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,8, а ничья — в 3,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Марибор» выиграет, и обе команды забьют за 5,0. 0

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    «Марибор» — «Русенборг». Прогноз (к. 5.0) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 7 августа 2019 года. Прогноз на «Марибор» — «Русенборг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00
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