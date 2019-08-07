«Марибор» — «Русенборг». Прогноз (к. 5.0) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 7 августа 2019 года

В среду, 7 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, словенский «Марибор» на своем поле примет норвежский «Русенборг». Начало поединка — в 21:15 мск. Прогноз на «Марибор» — «Русенборг».

«Марибор»

Словенский клуб начал свой пусть в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. На этой стадии «Марибор» без проблем переиграл исландский клуб «Валюр» (5:0) по сумме двух встреч.

Куда сложнее довелось во втором раунде квалификации, в котором ему противостоял АИК. Дома была одержана победа 2:1, но на выезде пришлось играть дополнительное время, в котором гости проиграли 2:3, но выиграли противостояние в целом.

Чемпионат Словении взял свой старт совсем недавно, и подопечные Дарко Миланича стартовали крайне неудачно. Прошлогодний чемпион трижды сыграл вничью и однажды проиграл, поэтому занимает 9-е место.

«Русенборг»

Норвежцы тоже сыграли 16 матчей в чемпионате, а также провели ряд поединков в Кубке страны. Именно поэтому «Русенборг» уже давно должен был набрать форму.

Команда действительно неплохо выглядит — в восьми играх шесть побед при одной ничьей. Примечательно, что в предыдущих пяти поединках «Маленькие тролли» пропустили только четыре мяча.

В первом раунде квалификации трондхеймцы прошли североирландский «Линфилд» с общим счетом 6:0. Во втором — белорусский БАТЭ, отыгравшись с результатом 2:0 после гостевых 1:2.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,8, а ничья — в 3,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Марибор» выиграет, и обе команды забьют за 5,0. 0