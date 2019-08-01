ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо и Луис АдрианоРеволюция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо и Луиса Адриано Юрген КлоппРастущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд Антонио КонтеНапряженное лето «Интера». У Конте хватает проблем
  • 23:57
    • «Динамо» интересен колумбийский форвард
  • 23:45
    • «Тоттенхэм» обыграл «Баварию» и стал чемпионом Audi Cup
  • 23:13
    • «Челси» обыграл «Зальцбург» в контрольном поединке
  • 22:22
    • «Ливерпуль» обыграл «Лион» в товарищеском матче
  • 22:11
    • «Русенборг», «Црвена Звезда» и «Карабах» вышли в третий квалификационный раунд ЛЧ
  • 20:56
    • Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Фенербахче»
  • 20:27
    • Хачериди не перейдет в ЦСКА
    Все новости спорта

    «Эспаньол» еще раз пройдется катком по исландцам

    «Стьярнан» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 1 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эспаньол
    Прогноз на «Стьярнан» — «Эспаньол»
    «Эспаньол» забил четыре мяча в первом поединке
    В четверг, 1 августа, исландский «Стьярнан» будет принимать на своем поле испанский «Эспаньол» в рамках ответного матча (первая игра — 0:4) второго квалификационного раунда Лиги Европы. Начало поединка — в 22:15 мск. Прогноз на «Стьярнан» — «Эспаньол».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 14.00
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 1.18
  • Играть!
    •

    «Стьярнан»

    «Стьярнан» уже давно начал выступать во внутреннем чемпионате. Сейчас исландцы сыграли уже 14 поединков. Пока что на счету команды только 5 побед. В 9 встречах клуб не выигрывал.

    В Лиге Европы исландский коллектив встречался с командой «Левадия» — победа дома 2:1 и поражение 3:2 на выезде. В итоге «звезды» сумели выйти во второй раунд благодаря больше числу голов, забитых в чужих стенах.

    «Стьярнан» существует уже давно, однако в еврокубках начал выступать лишь с 2014 года. Уже 4 сезона кряду гости не могут преодолеть стадию квалификации.

    Все прогнозы на футбол

    В Лиге Европы команда проиграла 9 из последних 11 поединков.

    «Эспаньол»

    Гости набрали хорошую форму в конце прошлого сезона, при этом клуб продолжает ее демонстрировать. «Эспаньол» выиграл два товарищеских матча — 0:6 у клуба «Пералада» и 1:3 у «Ланса».

    Далее была первая официальная игра сезона дома со «Стьярнаном» и разгромная победа — 4:0. По дублю на свой счет записали Факундо Феррейра и Борха Иглесиас.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •

    Таким образом, «попугаи» не уступали в 12 последних поединках, причем в 6 прошлых выступлениях «сине-белые» праздновали победу.

    За последние 15 лет это первое выступление команды в еврокубках. Хозяева подойдут к турниру с максимальным уровнем ответственности.

    Прогноз

    1.17 букмекеры дают на победу испанцев и 14.0 они предлагают на победу хозяев. Ничья оценивается коэффициентом 7.60.

    «Эспаньол» по праву считался фаворитом и в первой игре фактически гарантировал себе выход в следующую стадию турнира. Первый матч показал, что «Стьярнан» находится на несколько этажей ниже своего соперника, поэтому вряд ли в Исландии исход встречи будет иным. Предлагаем поставить на победу «Эспаньола» с форой -2 гола за 1.79. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Астана — Санта-Колома
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кайрат — Хапоэль Б-Ш
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Заря — Будучность
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Заря — Будучность
  • Сегодня в 19:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Хаккен — АЗ Алкмаар
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Рига — Пяст
  • Сегодня в 19:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Дебрецен — Торино
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нефтчи — Арсенал
  • Сегодня в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Шериф — Партизани Тирана
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Тб — Габала
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Яблонец — Пюник
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Люцерн
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Прогресс Нидеркорн — Глазго Рейнджерс
  • Сегодня в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Брондбю — Лехия
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эсбьерг — Шахтер Солигорск
  • Сегодня в 20:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрген Клопп
  • Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд
    • 21:30 30/07/2019     Фернандо и Луис Адриано
  • Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо и Луиса Адриано
    • Вчера в 12:17     Петербуржцы одерживают третью победу подряд в РПЛ
  • «Зенит» единственный в лиге, кто не теряет очки
    • 19:00 28/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Стьярнан» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 1 августа 2019 года. Прогноз на «Стьярнан» — «Эспаньол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
    Тоже интересно
    Один из героев Испании — Хуан Миранда Футбол Испания привыкает доминироватьРеакция прессы на победу Испании на Евро 2019 U19 30/07/2019 в 03:390
  • 20:13
    • СМИ: «Динамо» готово купить у «Интера» Габигола
  • 19:58
    • Шюррле: Счастлив оказаться в Москве
  • 19:28
    • Шюррле — третий чемпион мира в истории РПЛ
    «Рубин» — «Ахмат» Футбол «Рубин» превратился в главное откровение сезонаРеакция спортивных СМИ на победу «Рубина» над «Ахматом» 30/07/2019 в 01:580
  • Экспресс дня

  • Стартует ли «Шахтер» с победы в новом сезоне УПЛ?
  • 3.58
    •
  • 23:26
    • «Марибор» и «Копенгаген» вышли в следующий раунд квалификации ЛЧ
  • 19:47
    • «Арсенал» в ближайшие сутки подпишет Пепе
  • 19:13
    • Полузащитник «Шальке» перешел в «Хоффенхайм»
    Малком Футбол Трансферный дайджест. 23-29 июляПереберется ли в Россию хавбек «Барселоны», какой клуб выберет полузащитник «Ювентуса», где продолжит карьеру бывшая звезда «Баварии» и другие трансферные новости последних дней 29/07/2019 в 20:170
  • 17:45
    • Шюррле официально стал игроком «Спартака»
  • 17:57
    • ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста года
  • 17:28
    • «Зенит» проведет медобследование Малкома 2 августа
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие