«Стьярнан» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 1 августа 2019 года

В четверг, 1 августа, исландский «Стьярнан» будет принимать на своем поле испанский «Эспаньол» в рамках ответного матча (первая игра — 0:4) второго квалификационного раунда Лиги Европы. Начало поединка — в 22:15 мск. Прогноз на «Стьярнан» — «Эспаньол».

«Стьярнан»

«Стьярнан» уже давно начал выступать во внутреннем чемпионате. Сейчас исландцы сыграли уже 14 поединков. Пока что на счету команды только 5 побед. В 9 встречах клуб не выигрывал.

В Лиге Европы исландский коллектив встречался с командой «Левадия» — победа дома 2:1 и поражение 3:2 на выезде. В итоге «звезды» сумели выйти во второй раунд благодаря больше числу голов, забитых в чужих стенах.

«Стьярнан» существует уже давно, однако в еврокубках начал выступать лишь с 2014 года. Уже 4 сезона кряду гости не могут преодолеть стадию квалификации.

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В Лиге Европы команда проиграла 9 из последних 11 поединков.

«Эспаньол»

Гости набрали хорошую форму в конце прошлого сезона, при этом клуб продолжает ее демонстрировать. «Эспаньол» выиграл два товарищеских матча — 0:6 у клуба «Пералада» и 1:3 у «Ланса».

Далее была первая официальная игра сезона дома со «Стьярнаном» и разгромная победа — 4:0. По дублю на свой счет записали Факундо Феррейра и Борха Иглесиас.

Таким образом, «попугаи» не уступали в 12 последних поединках, причем в 6 прошлых выступлениях «сине-белые» праздновали победу.

За последние 15 лет это первое выступление команды в еврокубках. Хозяева подойдут к турниру с максимальным уровнем ответственности.

Прогноз

1.17 букмекеры дают на победу испанцев и 14.0 они предлагают на победу хозяев. Ничья оценивается коэффициентом 7.60.

«Эспаньол» по праву считался фаворитом и в первой игре фактически гарантировал себе выход в следующую стадию турнира. Первый матч показал, что «Стьярнан» находится на несколько этажей ниже своего соперника, поэтому вряд ли в Исландии исход встречи будет иным. Предлагаем поставить на победу «Эспаньола» с форой -2 гола за 1.79. 0