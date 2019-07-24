«Ривер Плейт» — «Крузейро». Прогноз (к. 1.7) и ставки на матч 1/8 финала Кубка Либертадорес 24 июля 2019 года

Во среду, 24 июля, в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Либертадорес, «Ривер Плейт» примет «Крузейро». Начало поединка — в 01:15 мск. Прогноз на «Ривер Плейт» — «Крузейро». Прогноз на «Ривер Плейт» — «Крузейро».

«Ривер Плейт»

Чемпионат Аргентины разыгрывается по системе осень-весна, поэтому хозяева встречи проводят подготовку к сезону в рамках товарищеских встреч, коих сыграно было две: легкая прогулка с «Чивас Гвадалахара» (5:1) и победа над клубом «Америка» (2:0).

Также «Риверт Плейт» успел сыграть в одном официальном матче в рамках ? финала Кубка Аргентины, где лишь в серии пенальти смог одолеть скромную «Химнасия». Но не стоит забывать, что «Ривер Плейт» является действующим победителем Кубка Либертадорес.

«Крузейро»

А вот «Крузейро», напротив, успели войти в игровой тонус, ведь в чемпионате Бразилии было сыграно уже 11 встреч. Однако показатели гостей встречи далеко не самые радужные: 2 победы, 4 ничьи, 5 поражений.

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За 11 матчей в родном первенстве, «Крузейро» лишь 9 раз смогли огорчить соперников, что говорит о проблемах в атаке, а 16 пропущенных мячей явно не дают позитива оборонительным порядкам.

Прогноз

«Ривер Плейт» не проигрывает на своем поле в рамках Кубка Либертадорес на протяжении 13 матчей. Также за хозяев говорит факт более длительной подготовки к матчу — на два дня больше, чем у соперника.

Несмотря на то, что сезон у «Ривер Плейта» еще не начался, начавшийся сезон для «Крузейро» не добавляет лишних плюсов в их актив — результаты бразильской дружины говорят сами за себя. В последних 7 гостевых матчах гости смогли увезти лишь две ничьи при пяти поражениях. Плюс ко всему, класс футболистов «Ривера» все же выше.

Предлагаем поставить на победу «Ривер Плейт» за 1.70. 0