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    Команда Газзаева-младшего продолжит путь в Лиге Европы

    «Тобол» — «Женесс». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Лиги Европы 18 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Тобол» — «Женесс»
    Владимир Газзаев
    В четверг, 18 июля, состоится ответный матч (первая игра — 0:0) первого раунда квалификации Лиги Европы между казахстанским «Тоболом» и люксембургским «Женессом». Начало поединка — в 15:00 мск. Прогноз на «Тобол» — «Женесс».
    «Тобол»

    Костанайский клуб пережил серьезную «прокачу», получил отличный стадион и инфраструктуру.

    Результатом реформ стала бронза в чемпионате Казахстана. Команда, которую тренирует Владимир Газзаев, добыла 15 побед и восемь ничьих.

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    Из 12 последних матчей «зеленые» выиграли девять при одной ничьи и двух поражениях.

    Текущий сезон в чемпионате Казахстана в самом разгаре. «Тобол» при этом набрал 39 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Астану» на один пункт. В прошлом туре подопечные Газзаева-младшего сыграли вничью с «Ордабасы» (0:0).

    «Женесс»

    «Женесс» является самым титулованным клубом Люксембурга, а в прошлом сезоне команда заняла третью строчку в турнирной таблице чемпионата.

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    • «Черно-белые» записали в свой актив 14 побед и шесть ничьих, забив 46 голов. За свою историю клуб завоевал 28 титулов. Команда в основном состоит из собственных воспитанников.

    Чемпионат Люксембурга завершился 19 мая, а новый сезон начнется только 4 августа, поэтому с физическими кондициями могут быть проблемы.

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    Стоит отметить, что в межсезонье «Женесс» из Эш-сюр-Альзетта сменил главного тренера. Себастьян Гранджан был уволен, а его место занял Николя Хюйсман, который успел поработать в «Дюнкерке».

    Тем не менее, у «Тобола» в целом очень мало информации о реальных возможностях нынешнего «Женесса». Выводы можно делать только из первой очной встречи 10, которая завершилась без голов.

    Лишь один раз, пять лет назад, команда преодолела первый круг Лиги Европы, когда удалось пройти финский ТПС — 2:0 и 1:2.

    Прогноз

    Первая игра завершилась без забитых голов — «Женессу» не помогло домашнее натуральное поле и поддержка трибун.

    Теперь команду ждет очень далекий перелет в Казахстан, где «Тобол» сыграет на привычном искусственном газоне, что, как показывает практика, становится огромной проблемой даже для куда более серьезных команд. Ожидаем, что хозяева уверенно пройдут дальше. Ставим на победу «Тобола» с форой -1,5 гола за 1.91. 0

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    «Тобол» — «Женесс». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Лиги Европы 18 июля 2019 года. Прогноз на «Тобол» — «Женесс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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