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    Сможет ли «Сиэтл» рассчитывать на три очка в игре с чемпионом?

    «Сиэтл Саундерс» — «Атланта Юнайтед». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 14 июля 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Сиэтл Саундерс» — «Атланта Юнайтед»
    Густав Свенссон
    В воскресенье, 14 июля, в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Сиэтл Саундерс» на своем поле примет «Атланту Юнайтед». Начало игры — в 22:55 по Москве. Прогноз на «Сиэтл Саундерс» — «Атланта Юнайтед».

    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл Саундерс» после 19 поединков в этом регулярном чемпионате МЛС идет на третьем месте в Восточной конференции, имея на своем счету 32 очка, что на 14 меньше, чем у первого «Лос-Анджелеса».

    В последних трех играх регулярки «жители залива» чередуют победы с поражением. Еще в конце прошлого месяца они нанесли поражение «Ванкуверу» на своем поле со счетом 1:0.

    Затем были разгромлены в гостях «Нью-Йорк Сити» (0:3), а в последней игре первенства на выезде одолели «Коламбус Крю» — 2:1.

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    • В текущем розыгрыше МЛС клуб из штата Вашингтон на своей арене еще не проигрывал. Семь из девяти игр он выиграл и две свел вничью. Разница мячей составила — 17:7.

    «Атланта Юнайтед»

    Минувший победитель чемпионата в текущем розыгрыше пока разместился на третьей строке в Западной конференции, набрав в 19 поединках 30 очков и отстает от лидера на шесть пунктов.

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    За минувшие четыре матча в регулярном первенстве «черно-красные» набрали всего лишь четыре балла. Разжиться очками удалось только в домашних встречах.

    Смогли одолеть «Монреаль» со счетом 2:1 и разойтись миром с «Нью-Йорк РБ» (3:3). На выезде обе встречи закончились поражениями — от «Торонто» (2:3) и «Чикаго Файер» (1:5).

    Все прогнозы на футбол

    В девяти выездных поединках текущей регулярки «Атланта Юнайтед» проиграла в шести из них при трех викториях, разница забитых и пропущенных — 10:15.

    В прошлом чемпионате эти команды разошлись миром на поле «Атланты» — 1:1.

    Прогноз на «Сиэтл Саундерс» — «Атланта Юнайтед»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сиэтла» — 2.10, победа «Атланта Юнайтед» — 3.40, ничья — 3.65.

    У «Сиэтла», который в этом чемпионате еще не проигрывал в родных стенах, больше шансов на благоприятный исход. Предлагаем поставить на хозяев с форой. 0

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    «Сиэтл Саундерс» — «Атланта Юнайтед». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 14 июля 2019 года. Прогноз на «Сиэтл Саундерс» — «Атланта Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
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