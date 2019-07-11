«Динамо» Тбилиси — «Энгордань». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 11 июля 2019 года

В рамках первого раунда квалификации Лиги Европы грузинское «Динамо» будет принимать андорский «Энгордань». Матч пройдет 11 июля на «Динамо-Арене» в Тбилиси. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Динамо» Тбилиси — «Энгордань».

«Динамо» Тбилиси

Тбилисское «Динамо» начинает свой путь в Лиге Европы с первого раунда квалификации.

К старту в еврокубках команда Заура Сванадзе подошла с серией из семи подряд побед в чемпионате Грузии и первым местом в турнирной таблице.

Предыдущий матч «Динамо» провело 3 июля — со счетом 2:1 было обыграно «Динамо» из Батуми.

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Отметим, что в прошлом году «Динамо» не удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы. Команда оступилась уже на первом раунде квалификации, уступив по итогам двух встреч словацкому ДАКу.

Энгордань

«Энгордань» стартовал в Лиге Европы с предварительного раунда. Команда прошла сан-маринскую «Ла Фиориту» — 1:0 на выезде и 2:1 дома.

В минувшем чемпионате Андорры «Энгордань» финишировал на четвертой строчке.

Андорский клуб дебютировал в еврокубках только в прошлом сезоне. Тогда команда прошла только предварительный раунд, а на первом этапе основной квалификации проиграла «Кайрату» с общим счетом 1:10.

Прогноз

Победа «Динамо» в этом матче оценивается коэффициентом 1,048, ничья — 15,00, а победа гостей — 29,00.

Грузинский клуб должен подтверждать статус фаворита противостояния, и уж тем более, играя на своем поле.

Наш прогноз на матч — победа «Динамо» и тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,96. 0