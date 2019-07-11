«Динамо» Тбилиси — «Энгордань». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 11 июля 2019 года

«Динамо» Тбилиси
Тбилисское «Динамо» начинает свой путь в Лиге Европы с первого раунда квалификации.
К старту в еврокубках команда Заура Сванадзе подошла с серией из семи подряд побед в чемпионате Грузии и первым местом в турнирной таблице.
Предыдущий матч «Динамо» провело 3 июля — со счетом 2:1 было обыграно «Динамо» из Батуми.
Отметим, что в прошлом году «Динамо» не удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы. Команда оступилась уже на первом раунде квалификации, уступив по итогам двух встреч словацкому ДАКу.
Энгордань
«Энгордань» стартовал в Лиге Европы с предварительного раунда. Команда прошла сан-маринскую «Ла Фиориту» — 1:0 на выезде и 2:1 дома.
В минувшем чемпионате Андорры «Энгордань» финишировал на четвертой строчке.
Андорский клуб дебютировал в еврокубках только в прошлом сезоне. Тогда команда прошла только предварительный раунд, а на первом этапе основной квалификации проиграла «Кайрату» с общим счетом 1:10.
Прогноз
Победа «Динамо» в этом матче оценивается коэффициентом 1,048, ничья — 15,00, а победа гостей — 29,00.
Грузинский клуб должен подтверждать статус фаворита противостояния, и уж тем более, играя на своем поле.
Наш прогноз на матч — победа «Динамо» и тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,96. 0