Перу — Бразилия. Прогноз (к. 2.06) на тоталы в игре Кубка Америки 22 июня 2019 года

В субботу, 22 июня, в рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки сыграют сборные Перу и Бразилии. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на Перу — Бразилия.

Перу

Сборная Перу не лучшим образом проводила подготовку к Копа Америки-2019. В десяти контрольных поединках было одержано только три победы при одной ничьей и шести поражениях.

Непосредственно перед континентальным турниром подопечные Рикардо Гареки обыграли Коста-Рику (1:0) и были разгромлены Колумбией (0:3).

На полях Бразилии «инки» стартовали с безголевой ничьей со сборной Венесуэлы. В этом поединке перуанцы превзошли своего оппонента во всех компонентах, а также арбитр на засчитал два гола в ворота венесуэльцев.

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Далее была встреча с Боливией, уверенная игра в атаке и итоговая победа со счетом 3:1. У перуанцев голами отметились Пауоло Герреро, Джефферсон Фарфан и Эдисон Флорес.

На минувшем Кубке Америки, прошедшем в 2016 году в США, «красно-белые» дошли до 1/4 финала, где были остановлены колумбийцами по пенальти.

Бразилия

Бразильцы выиграли в первой встрече с Боливией со счетом 3:0. Команда нанесла 20 ударов по воротам, но в целом было видно, что это далеко не все, на что способны «селесао».

Таким образом, это была 4 победа сборной Бразилии кряду. При этом уже третий поединок подряд «желто-зеленые» сохраняют ворота на замке.

Во втором туре бразильцы встречались с Колумбией и вновь не пропустили, однако прервали победную серию, так как не смогли забить — 0:0. Примечательно, что команда нанесла целых 19 ударов, но лишь один из них — в створ.

Можно также отметить, что «избранные» забивали первыми в 9 из 11 последних выступлений и на данный момент они не проигрывают уже 12 поединков подряд.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Бразилии. На ее победу предлагают — 1.35. На победу команды Перу дают — 11.0, ничья оценена в 4.90.



В последний раз команды встречались в 2016-м, когда бразильцы победили со счетом 2:0. «Селесао» уверенно стартовали, но против более серьезного оппонента стали видны все недостатки, особенно в завершающей стадии. Перуанцы будут действовать вторым номером и попытаются не проиграть, поэтому мы не ждем большого количества забитых мячей.

Предлагаем поставить на тотал матча меньше 2,5 гола за 2.06. 1