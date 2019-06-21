Франция U21 — Хорватия U21. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 21 июня 2019 года

В пятницу, 21 июня, в рамках молодежного чемпионата Европы-2019 группы С пройдет поединок между сборными Франции и Хорватии. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз на Франция U21 — Хорватия U21.

Франция U21

Французская молодежка выиграла свою отборочную группу на континентальный турнир.

В одной компании со Словенией, Черногорией, Болгарией, Казахстаном и Люксембургом французы выиграли девять встреч при одном ничейном результате.

«Трехцветные» выиграли девять матчей подряд в квалификации. Только в последнем туре они потеряли очки в домашней игре со Словенией (1:1).

При подготовке к финальной части розыгрыша сборная Франции провела пять матчей, в которых только раз выиграла, одолела дома Бельгию (3:0). Также были ничьи с Испанией (1:1) и Германией (2:2), а также поражения от датчан (0:1) и Австрии (1:3).

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В первом туре финальной части Евро французы разбрались с англичанами. Британцы вели в счете, но остались в меньшинстве и в самой концовке пропустили два гола — 1:2. Стоит отметить, что Франция в этой игре выглядела предпочтительнее, поэтому результат закономерен.

Хорватия U21

«Шашечные» стали победителями свой отборочной группы. Они обогнали в турнирной таблице Грецию, Чехию, Белоруссию, Молдавию и Сан-Марино.

Хорваты теряли очки в двух встречах из десяти, проиграв один раз при одном ничейном результате. Уступили в гостях чехам со счетом 1:2, разошлись миром с греками (1:1) также на выезде.

При подготовке к финальной части чемпионата Европы-2019 Хорватия провела три контрольные встречи. Еще в прошлом году проиграла Швейцарии (1:4) и сыграла вничью с Италией (2:2), а накануне смогла одолеть Данию — 1:0.

При этом успешно начать финальную часть Евро не удалось. Балканцы был разбиты румынами — 4:1. Удавалось чаще владеть мячом и создать несколько атак, но у Румынии в составе были более опытные исполнители, что сыграло решающую роль.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Франции. На ее победу предлагают коэффициент 1.41. На ничью — 4.90, а на успех хорватов — 7.20.

В последний раз команды встречались в прошлом году и была зафиксирована ничья — 2:2.

Хорватия не впечатлила в первой игре, тогда как французы показали неплохую игру, но могли потерять очки. В этот раз мы ожидаем, что Франция будет лучше использовать свои моменты и уверенно победит. Ставим на победу Франции с форой -1,5 гола за 2.12. 0