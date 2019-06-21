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    Французы оставят Хорватию с нулем

    Франция U21 — Хорватия U21. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 21 июня 2019 года

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    Прогноз на Франция U21 — Хорватия U21
    Французы выиграли первый матч на Евро
    В пятницу, 21 июня, в рамках молодежного чемпионата Европы-2019 группы С пройдет поединок между сборными Франции и Хорватии. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз на Франция U21 — Хорватия U21.
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    Футбол. U21 Евро-2019. Группа C 21 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 7.30
  • Играть!
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    Франция U21

    Французская молодежка выиграла свою отборочную группу на континентальный турнир.

    В одной компании со Словенией, Черногорией, Болгарией, Казахстаном и Люксембургом французы выиграли девять встреч при одном ничейном результате.

    «Трехцветные» выиграли девять матчей подряд в квалификации. Только в последнем туре они потеряли очки в домашней игре со Словенией (1:1).

    При подготовке к финальной части розыгрыша сборная Франции провела пять матчей, в которых только раз выиграла, одолела дома Бельгию (3:0). Также были ничьи с Испанией (1:1) и Германией (2:2), а также поражения от датчан (0:1) и Австрии (1:3).

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    В первом туре финальной части Евро французы разбрались с англичанами. Британцы вели в счете, но остались в меньшинстве и в самой концовке пропустили два гола — 1:2. Стоит отметить, что Франция в этой игре выглядела предпочтительнее, поэтому результат закономерен.

    Хорватия U21

    «Шашечные» стали победителями свой отборочной группы. Они обогнали в турнирной таблице Грецию, Чехию, Белоруссию, Молдавию и Сан-Марино.

    Хорваты теряли очки в двух встречах из десяти, проиграв один раз при одном ничейном результате. Уступили в гостях чехам со счетом 1:2, разошлись миром с греками (1:1) также на выезде.

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    При подготовке к финальной части чемпионата Европы-2019 Хорватия провела три контрольные встречи. Еще в прошлом году проиграла Швейцарии (1:4) и сыграла вничью с Италией (2:2), а накануне смогла одолеть Данию — 1:0.

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    • При этом успешно начать финальную часть Евро не удалось. Балканцы был разбиты румынами — 4:1. Удавалось чаще владеть мячом и создать несколько атак, но у Румынии в составе были более опытные исполнители, что сыграло решающую роль.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Франции. На ее победу предлагают коэффициент 1.41. На ничью — 4.90, а на успех хорватов — 7.20.

    В последний раз команды встречались в прошлом году и была зафиксирована ничья — 2:2.

    Хорватия не впечатлила в первой игре, тогда как французы показали неплохую игру, но могли потерять очки. В этот раз мы ожидаем, что Франция будет лучше использовать свои моменты и уверенно победит. Ставим на победу Франции с форой -1,5 гола за 2.12. 0

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    Франция U21 — Хорватия U21. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 21 июня 2019 года. Прогноз на Франция U21 — Хорватия U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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