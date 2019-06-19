США — Гайана. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Золотого Кубка КОНКАКАФ 19 июня 2019 года

В среду, 19 июня, в первом туре группы D Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная США встретится с командой Гайаны. Начало игры — в 05:00 по мск. Прогноз на США — Гайана.

США

«Звездно-полосатые» на минувшем турнире, состоявшимся на территории США, завоевали свой шестой континентальный титул, обыграв в том розыгрыше в финале Ямайку (2:1).

Американцы, которые пропустили чемпионат мира 2018 года, последний свой официальный поединок провели аж в ноябре 2017 годе, где уступили Тринидад и Тобаго (1:2).

После того поединка «янки» провели 18-ть товарищеских игр. В шести из них сборная США праздновала победы, пять встреч закончила вничью и семь раз проиграла.

Непосредственно перед континентальном турниром американцы уступили в двух встречах. 6 июня они минимально проиграли Ямайке (0:1), а 9 числа были разгромлены сборной Венесуэлы (0:3).

Гайана

Для «золотых ягуаров» этот Золотой Кубок будет дебютным. На предстоящий турнир они пробились через Лигу наций КОНКАКАФ.

В том розыгрыше «зелено-желтые» добыли три победы и одну встречу они проиграли. Одолеть удалось Барбадос (3:0), Теркс и Кайкос (8:0) и Белиз (2:1), уступили Французской Гвиане (1:2).

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Перед Золотым Кубком гайанцы в июне сыграли в двух контрольных играх, в которых проиграли. Они были повержены Бермудами (0:1) и Гаити (1:3).

Между собой эти сборные еще не провели ни одного поединка.

Прогноз на США — Гайана

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам турнира: победа сборной США — 1.03, победа сборной Гайаны — 41.00, ничья — 17.00.

Команды находятся в разных весовых категориях, и, по всей видимости, американцы разгромят своего предстоящего противника. Предлагаем поставить с форой на «янки».

Еще можно поставить на то, что «звездно-полосатые» выиграют оба тайма. 0