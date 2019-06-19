ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Суарес и Эдинсон КаваниУругвай ярко стартовал в Кубке Америки. Команда хочет взять титул Мурад МусаевЛето «Краснодара»: Подготовка к дебюту в Лиге чемпионов Николо Дзаньоло (слева)Молодежный Евро-2019: звездная Италия, новый форвард «Реала» и лучшие молодые вратари
  • 15:14
    • «Барселона» не контактирует с Гризманном
  • 14:57
    • «Лиону» интересен защитник «Спартака»
  • 14:43
    • Россия сыграет с Шотландией в «Лужниках»
  • 10:44
    • «МЮ» рассматривает двух игроков «Барселоны» на замену Погба
  • 08:00
    • Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки-2019
  • 00:06
    • Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019
  • 23:43
    • ПСЖ готов расстаться с Неймаром летом
    Все новости спорта

    Американцы начнут защиту титула разгромом над Гайаной

    США — Гайана. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Золотого Кубка КОНКАКАФ 19 июня 2019 года

    Прогнозы на Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 Прогнозы на сборную США
    Прогноз на США — Гайана
    Кристиан Пулишич
    В среду, 19 июня, в первом туре группы D Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная США встретится с командой Гайаны. Начало игры — в 05:00 по мск. Прогноз на США — Гайана.

    США

    «Звездно-полосатые» на минувшем турнире, состоявшимся на территории США, завоевали свой шестой континентальный титул, обыграв в том розыгрыше в финале Ямайку (2:1).

    Американцы, которые пропустили чемпионат мира 2018 года, последний свой официальный поединок провели аж в ноябре 2017 годе, где уступили Тринидад и Тобаго (1:2).

    После того поединка «янки» провели 18-ть товарищеских игр. В шести из них сборная США праздновала победы, пять встреч закончила вничью и семь раз проиграла.

  • Топ-6 атакующих квартетов АПЛ всех времен
  • Рассказываем о самых результативных атакующих группах игроков в истории АПЛ
  • 15/06/2019

    • Непосредственно перед континентальном турниром американцы уступили в двух встречах. 6 июня они минимально проиграли Ямайке (0:1), а 9 числа были разгромлены сборной Венесуэлы (0:3).

    Гайана

    Для «золотых ягуаров» этот Золотой Кубок будет дебютным. На предстоящий турнир они пробились через Лигу наций КОНКАКАФ.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В том розыгрыше «зелено-желтые» добыли три победы и одну встречу они проиграли. Одолеть удалось Барбадос (3:0), Теркс и Кайкос (8:0) и Белиз (2:1), уступили Французской Гвиане (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Перед Золотым Кубком гайанцы в июне сыграли в двух контрольных играх, в которых проиграли. Они были повержены Бермудами (0:1) и Гаити (1:3).

    Между собой эти сборные еще не провели ни одного поединка.

    Прогноз на США — Гайана

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам турнира: победа сборной США — 1.03, победа сборной Гайаны — 41.00, ничья — 17.00.

    Команды находятся в разных весовых категориях, и, по всей видимости, американцы разгромят своего предстоящего противника. Предлагаем поставить с форой на «янки».

    Еще можно поставить на то, что «звездно-полосатые» выиграют оба тайма. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    3.45
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Япония — Чили
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Япония — Чили
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Румыния U21 — Хорватия U21
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Англия U21 — Франция U21
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боливия — Перу
  • Послезавтра в 00:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боливия — Перу
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Боливия — Перу
  • Послезавтра в 00:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ямайка — Гондурас
  • Послезавтра в 04:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Ферлан Менди
  • «Реал» заполучил Мбаппе. Среди левых защитников
    • 05:37 14/06/2019     Лионель Месси
  • Месси и сборная Аргентины. История, у которой не будет хэппи-энда?
    • 18:03 13/06/2019     Александр Чеферин
  • Двери в Лигу чемпионов закрываются? Россию напугали реформой
    • 18:58 11/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    США — Гайана. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Золотого Кубка КОНКАКАФ 19 июня 2019 года. Прогноз на США — Гайана. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Месси разбалансировал сборную Аргентины. Тренер планировал сыграть иначе«Бело-голубые» стартовали на Кубке Америки с поражения от Колумбии со счетом 0:2 Вчера в 11:400
  • 12:01
    • Форвард сборной Парагвая побил рекорд КА 73-летней давности
  • 11:45
    • «Ливерпуль» заинтересовался хавбеком «Бешикташа»
  • 11:29
    • Видаль получил предложение из Китая
    Игроки сборной Украины Футбол Сборная Украины выиграла ЧМ U-20. Пять выводов после финалаВ решающем матче украинцы обыграли сборную Южной Кореи Вчера в 12:520
  • Экспресс дня

  • Как Тунис и Бурунди закончат подготовку к АКН?
  • 3.45
    •
  • 11:14
    • Кавани: Уругвай готов побороться за победу в Копа Америка-2019
  • 11:00
    • «Интер» может пополнить состав игроком «Челси»
  • 10:28
    • «Лейкерс» попытаются подписать Кавая Леонарда
    Фрэнк Лэмпард Футбол Новый путь для «Челси»Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может сменить в «Челси» Маурицио Сарри Вчера в 13:200
  • 10:12
    • Голкипер «Локомотива» выиграл приз имени Льва Яшина
  • 08:45
    • Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
  • 08:15
    • Назван новый главный тренер «Енисея»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие