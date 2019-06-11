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    Улучшит ли свои позиции Казахстан?

    Казахстан — Сан-Марино. Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Казахстан — Сан-Марино
    Казахстан занимает пятое место в группе
    Сборные Казахстана и Сан-Марино встретятся в рамках 4-го тура отборочного цикла Евро-2020. Местом проведения поединка станет «Астана Арена» в Нур-Султане. Старт в 17:00 по мск. Прогноз на Казахстан — Сан-Марино.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 11 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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    Казахстан

    Прошлой осенью Казахстан не лучшим образом выступил в Лиге наций, заняв второе место в группе дивизиона D. Команда одержала в шести матчах только одну победу — над Андоррой (4:0) дома.

    В итоге сборная набрала шесть очков, тогда как Грузия — 16.

    Отбор коллектив начал с неожиданной крупной домашней победы над Шотландией со счетом 3:0. Тем не менее, уже в следующей игра ее на выезде разбила Россия — 0:4.

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    • В третьем туре квалификации подопечные Михала Билека потерпели еще одно крупное поражение — от Бельгии (0:3), из-за чего занимает пятую строчку в группе, уступая Кипру по разнице мячей.

    Сан-Марино

    У сборной Сан-Марино все очень плохо, поскольку ее футболисты практически не знакомы с чувством победы. Гости проиграли последние 30 поединков.

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    При этом за 11 прошлых игр команда не забила ни одного мяча и поэтому уступала «в сухую».

    В группе коллектив находится на последней строчке с разницей мячей -16 (0 забитых и 16 пропущенных). Все потому, что в первых трех турах «бело-голубые» трижды кряду проиграли.

    Сначала Кипру — 0:5, затем Шотландии — 0:2, после чего Россия попросту не оставила на них камня на камне — 9:0.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,02, тогда как успех гостей оценивается в 56,00, а ничья — в 19,00.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 4,5 гола за 2,62. 0

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    Казахстан — Сан-Марино. Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года. Прогноз на Казахстан — Сан-Марино. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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