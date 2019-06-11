Греция — Армения. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года

Во вторник, 11 июня, сборная Греции будет принимать на своем поле Армению в рамках четвертого тура отборочного турнира Евро-2020. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Греция — Армения.

Греция

Греция неплохо провела отборочную компанию к ЧМ-2018, уступив только сборной Хорватии (0:0 и 1:4) в матчах плей-офф за место на мундиале.

А вот в первом розыгрыше Лиги наций эллины не в самой сильной группе (Финляндия, Венгрия и Эстония) заняли только втрое место в своем квартете, и не смогли повысится в классе, пропустив вперед себя финнов.

Все прогнозы на Евро-2020

В первом туре квалификационного раунда к Евро-2020 греки на выезде легко одолели сборную Лихтенштейна со счетом 2:0, а в следующем поединке расписали мировую с Боснией (2:2) в гостях.

В третьем туре греки принимали Италию и не справились с топ-соперником — 0:3. Все три мяча гости забили еще в первом тайме, после чего полностью контролировали ситуацию на поле.

С четырьмя очками сборная Греции после трех туров идет на третьем месте в группе J.

Армения

После трех туров армяне занимают пятое место в своей группе.

На старте отбора команда уступила сборной Боснии и Герцеговины со счетом 1:2.

Это поражение прервало 3-матчевую беспроигрышную серию команды. Ранее армянский коллектив сыграл вничью с Лихтенштейном со счетом 2:2, выиграл у Гибралтара 2:6 и Северной Македонии 4:0.

Далее в рамках отбора был домашний поединок против Финляндии и снова неудача — 0:2. Взять три очка удалось 8 июня в игре с футбольным «карликом» Лихтенштейном — армяне отгрузили гостям три безответных мяча.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Греции — 1.48, победа армян — 9.10, ничья — 4.00.

Греки провалились на фоне Италии, а теперь у команды есть возможность реабилитироваться в глазах болельщиков. Армения тоже не блещет, но гости попытаются зацепиться за ничью. Предлагаем поставить на победу Армении с учетом форы +1 гол за 2.03. 0