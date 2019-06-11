ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду выиграл третий трофей за годПортугалия установила гегемонию в Европе Рафаэль НадальСкучная чемпионка и легендарный чемпион. «Ролан Гаррос» завершился в пользу мужчин Рафаэль Надаль«Ролан Гаррос». Надаль в 12-й раз в карьере выиграл турнир
  • 15:22
    • «Краснодар» усилился игроком «Рубина»
  • 13:57
    • ЦСКА пополнит россиянин из НХЛ
  • 13:45
    • СМИ: Погба готов вернуться в «Ювентус»
  • 13:27
    • Роналду и де Лигт — в символической сборной Лиги наций
  • 10:57
    • Надаль не выйдет на корт до Уимблдона
  • 10:27
    • Роуз готов покинуть «Тоттенхэм»
  • 10:26
    • Сарри станет частью сделки «Челси» и «Ювентуса» по Игуаину
    Все новости спорта

    Смогут ли реабилитироваться греки после разгрома от Италии?

    Греция — Армения. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Греции
    Прогноз на Греция — Армения
    Греков ждет сложное испытание
    Во вторник, 11 июня, сборная Греции будет принимать на своем поле Армению в рамках четвертого тура отборочного турнира Евро-2020. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Греция — Армения.

    Греция

    Греция неплохо провела отборочную компанию к ЧМ-2018, уступив только сборной Хорватии (0:0 и 1:4) в матчах плей-офф за место на мундиале.

    А вот в первом розыгрыше Лиги наций эллины не в самой сильной группе (Финляндия, Венгрия и Эстония) заняли только втрое место в своем квартете, и не смогли повысится в классе, пропустив вперед себя финнов.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В первом туре квалификационного раунда к Евро-2020 греки на выезде легко одолели сборную Лихтенштейна со счетом 2:0, а в следующем поединке расписали мировую с Боснией (2:2) в гостях.

    В третьем туре греки принимали Италию и не справились с топ-соперником — 0:3. Все три мяча гости забили еще в первом тайме, после чего полностью контролировали ситуацию на поле.

    С четырьмя очками сборная Греции после трех туров идет на третьем месте в группе J.

    Армения

    После трех туров армяне занимают пятое место в своей группе.

    На старте отбора команда уступила сборной Боснии и Герцеговины со счетом 1:2.

    Это поражение прервало 3-матчевую беспроигрышную серию команды. Ранее армянский коллектив сыграл вничью с Лихтенштейном со счетом 2:2, выиграл у Гибралтара 2:6 и Северной Македонии 4:0.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Далее в рамках отбора был домашний поединок против Финляндии и снова неудача — 0:2. Взять три очка удалось 8 июня в игре с футбольным «карликом» Лихтенштейном — армяне отгрузили гостям три безответных мяча.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Греции — 1.48, победа армян — 9.10, ничья — 4.00.

    Греки провалились на фоне Италии, а теперь у команды есть возможность реабилитироваться в глазах болельщиков. Армения тоже не блещет, но гости попытаются зацепиться за ничью. Предлагаем поставить на победу Армении с учетом форы +1 гол за 2.03. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.80
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сербия — Литва
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Украина — Люксембург
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Македония — Австрия
  • Сегодня в 21:45
    •  3.18
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Болгария — Косово
  • Сегодня в 21:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дания — Грузия
  • Сегодня в 21:45
    •  4.33
  • Прогноз на матч Латвия — Словения
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Польша — Израиль
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Казахстан — Сан-Марино
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Украина U20 — Италия U20
  • Завтра в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Азербайджан — Словакия
  • Завтра в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эквадор U20 — Южная Корея U20
  • Завтра в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Финляндия
  • Завтра в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Андорра — Франция
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Антонио Конте
  • Конте «Ювентус» породил, Конте «Ювентус» и остановит
    • 04:31 04/06/2019     Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт
  • Эпоха возрождения. Сборную Нидерландов ждет большое будущее
    • 16:59 08/06/2019     Криштиану Роналду и Бернарду Силва
  • Чемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил Швейцарии
    • 14:48 06/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Греция — Армения. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года. Прогноз на Греция — Армения. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
    Тоже интересно
    Турция — Франция Футбол Апатия чемпионов мира. Французы проиграли в КоньеПодопечные Дидье Дешама не нанесли ни одного удара в створ ворот Вчера в 14:590
  • 15:36
    • Шарапова получила «уайлд-кард» турнира на Мальорке
  • 15:07
    • Черчесов: Сборную России ждет непростой матч против Кипра
  • 14:05
    • «Порту» хочет купить форварда «Спартака»
    Артем Дзюба Футбол Девять голов «карлику». Жажда рекорда затмила Черчесову турнирную стратегиюРеакция спортивных СМИ на рекордно крупную победу сборной России в отборе Евро-2020 Вчера в 02:010
  • Экспресс дня

  • Украинцы станут еще ближе к выходу на Евро-2020
  • 3.18
    •
  • 14:53
    • «Авангард» продлил контракт с защитником на один сезон
  • 14:38
    • «Барселона» установила ценник на Семеду
  • 14:22
    • «Тамбов» подпишет защитника «Оренбурга»
    Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт Футбол Эпоха возрождения. Сборную Нидерландов ждет большое будущееСборная Нидерландов преобразилась и может завоевать свой второй трофей в истории 08/06/2019 в 16:590
  • 08:27
    • Хачанов дебютировал в топ-10 рейтинга АТР
  • 08:13
    • «Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии
  • 23:35
    • Португалия — победитель первого розыгрыша Лиги наций
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие