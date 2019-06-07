Латвия — Израиль. Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч квалификационного раунда Евро-2020 7 июня 2019 года

В Риге на стадионе «Даугавас» состоится поединок 3 тура квалификационного раунда Евро 2020 между сборными Латвии и Израиля. Начало матча в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Латвия — Израиль.

Латвия

Латвия идет на последнем месте из-за поражения от Северной Македонии со счетом 1:3. Команда не может выиграть уже 10 матчей подряд.

До этого было две ничьи кряду — с Андоррой 0:0 и Казахстаном 1:1. Также прибалтийцы дважды уступили грузинам (0:3 и 0:1), снова сыграли вничью с Андоррой и Казахстаном, не смогли обыграть Литву и проиграли Азербайджану 1:3.

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Во втором туре европейской квалификации подопечные Славии Стояновича также проиграли. Коллектив гостил в Польше и оказался ее слабее с результатом 0:2.

Израиль

Сборная Израиля выступала в третьем дивизионе Лиги наций. По итогам трех туров команда заняла второе место в группе и не смогла повыситься в классе.

До старта в отборе Евро-2020 ближневосточная сборная добыла три победы. Единственное поражение в этой серии случилось против Шотландии в заключительном туре Лиги наций.

Так себе коллектив стартовал и в отборе на европейскую квалификацию, сыграв вничью 1:1 дома против Словении. Но уже во втором туре была бита Австрия (4:2), что позволило ему стать вторым в группе.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,80, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что Израиль выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0