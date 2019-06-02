«Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч МЛС 2 июня 2019 года

2 июня «Портленд Тимберс» на «Провиденс Парк» в Портленде примет ФК «Лос-Анджелес» в регулярном чемпионате МЛС. Начало игры — в 05:30 по мск. Прогноз на «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес».

«Портленд Тимберс»

«Портленд» в текущем сезоне регулярного чемпионат МЛС провел 12 матчей и набрал 14 баллов, которые позволяют команде находится на 10 месте в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре пункта.

«Дровосеки» за последние шесть встреч в регулярки проиграли только один раз, столько же встреч завершили вничью и четыре игры выиграли, забив за этот период 11-ть голов, а пропустили на пять меньше.

В последнем игровом дне «зелено-золотистые» переиграли в гостях «Филадельфию Юнайтед» со счетом 3:1. Дублем за «Портленд» отметился аргентинский форвард Бриан Фернандес.

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В шести домашних встречах текущего сезона МЛС «Портленд Тимберс» еще не знал горечи поражений, выиграв четыре игры при двух ничейных исходах, разница мячей — 10:3.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» — лидер Восточной конференции. После 15 матчей калифорнийцы набрали 34 очка и опережают ближайшего преследователя шесть баллов.

На данный момент у «черно-золотистых» 7-матчевая беспроигрышная серия в регулярном чемпионате, в которой они четыре встречи выиграли при трех ничьих.

В последнем игровом дне в регулярке МЛС «Лос-Анджелес» на своей арене обыграл «Монреаль» (4:2), ведя в счете 4:0 до 70-й минуты.

В семи гостевых встречах в текущем розыгрыше МЛС команда Боба Брэдли добыла три виктории, столько же игр свела вничью и один раз проиграла, разница забитых и пропущенных — 16:5.

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В этом сезоне оппоненты уже провели один матч, который прошел на поле «Лос-Анджелеса» и принес победу хозяевам со счетом 4:1. В прошлом чемпионате «Портленд» дома победил (2:1), в Калифорнии была зафиксирована ничья — 0:0.

Прогноз на «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.25.

На победу хозяев дают — 3.00, ничья оценена — в 3.70.

Прогнозируем, что хозяева, которые еще в этом чемпионате не проигрывали на своей арене, как минимум, и на это раз не уступят. 0