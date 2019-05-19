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    Как пройдет репетиция финала Кубка России?

    «Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 19 мая

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Урал Прогнозы на Локомотив
    Прогноз на «Урал» — «Локомотив»
    Федор Смолов
    В воскресенье, 19 мая, «Урал» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Екатеринбурге, начнется в 11:30 по московскому времени. Прогноз на «Урал» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Мая 2019 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 11:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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  • 2
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    «Урал»

    Екатеринбургский «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 34 очка.

    «Шмели» уже обеспечили себе сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон. Теоретически с ними могут сравняться «Крылья Советов», но по личным встречам самарцы все равно проигрывают, поэтому окажутся ниже.

    В конце апреля команда Дмитрия Парфенова как раз и обыграла «Крылья» (1:0), но после этого уступила «Уфе» (1:4) и «Спартаку» (0:1), а также разошлась миром с «Оренбургом» (2:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    После травмы у «Урала» восстанавливается полузащитник Николай Димитров.

    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 52 набранными очками.

    «Железнодорожникам» нужно набрать еще один балл, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Кроме того, им важно не пропустить вперед «Краснодар», отстающий на два очка, чтобы начать борьбу в еврокубках сразу с группового этапа.

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    В предыдущем туре подопечные Юрия Семина разгромили «Рубин» (4:0), а перед этим неожиданно проиграли тульскому «Арсеналу» (0:2).

    У «Локомотива» в лазарете находится форвард Джефферсон Фарфан.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 1.57, победа «Урала» — 6.20, ничья — 4.40.

    Все прогнозы на РПЛ

    Интересен тот факт, что уже в середине следующей недели эти команды встретятся в финале Кубка России. Это значит, что в Екатеринбурге мы увидим генеральную репетицию битвы за трофей.

    И все же нам кажется, что «шмели» будут экономить силы. В РПЛ они уже лишены мотивации, поэтому могут поберечь лидеров.

    В то же время «красно-зеленым» важно как раз победить, чтобы сохранить отрыв от «Краснодара» и остаться на втором месте.

    Ждем победы гостей, поэтому присматриваемся к ставке «победа "Локомотива" с форой -1» за 1.87.

    Другой вариант — «победа "Локомотива" и тотал меньше 4,5» за 1.71. Вряд ли команды сыграют уж слишком результативно накануне важного финала Кубка России. 0

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    «Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 19 мая. Прогноз на «Урал» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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