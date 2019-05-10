«Динамо» — «Ростов». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч РПЛ 10 мая 2019 года

В пятницу, 10 мая, в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» дома сыграет с «Ростовом». Встреча, которая состоится на «Химки-Арена», начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Ростов».

«Динамо»

Московский коллектив за три тура до конца чемпионата находится на 12 месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков и опережает зону стыковых игр всего лишь на два балла.

После зимнего перерыва «бело-голубые» выиграли только два раза в десяти встречах российского первенства, еще четыре встречи они свели вничью и столько же матчей проиграли.

Последняя виктория динамовцев состоялась 20 апреля, когда они дома обыграли «Крылья Советов» со счетом 1:0. После того поединка подопечные Хохлова проиграли «Зениту» (0:2) в гостях, а последние две игры они закончили вничью — с «Ахматом» (0:0) на своей территории и с ЦСКА (2:2) на выезде.

13 домашних поединков текущего розыгрыша РПЛ принесли «Динамо» пять викторий, четыре ничейных результата и четыре поражения, разница мячей — 14:7.

«Ростов»

«Комбайнеры» с 37 очками после 27 матчей Премьер-лиги расположились на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на шесть пунктов. Опасную зону они опережают на девять баллов.

После победы над «Спартаком» (2:1) дома в середине апреля, ростовская команда затем не может выиграть в четырех встречах кряду, проиграв два матча при двух ничьих.

Сначала «желто-синие» уступили на везде «Оренбургу» (0:3) и «Локомотиву» (1:2) на своей территории, затем дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1 с «Анжи» в гостях и «Краснодаром» дома.

В 13 выездных играх этого сезона РПЛ «Динамо» добыло четыре победы, столько же встреч закончило вничью и пять поединков проиграло, разница забитых и пропущенных — 11:14.

Игра первого круга, которая прошла в Ростове, закончилась со счетом 0:0. В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами (2:0 и 0:1).

Прогноз на «Динамо» — «Ростов»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Динамо» — 2.05, победа «Ростова» — 4.10, ничья — 3.15.

Прогнозируем, что хозяева, пытающиеся оторваться от зоны переходных матчей, должны обыграть гостей из Ростова, которые все вопросы в чемпионате уже решили.

Также думаем, что игре будет малорезультативной. 0