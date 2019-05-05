«Вальядолид» — «Атлетик». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Испании 5 мая 2019 года

5 мая на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде встретятся одноименный клуб и «Атлетик» из Бильбао в рамках 36-го тура испанской Примеры. Начало встречи — 19:30 по мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Атлетик».

«Вальядолид»

По итогам 35-ти матчей испанского чемпионата «Вальядолид» набрал 35 очков и с таким количеством баллов находится в зоне вылета, на 18-м месте. До спасительной 17-й строки им не хватает двух пунктов.

За последние семь встреч в Ла Лиге «бело-фиолетовые» смогли выиграть только один раз, одолев в позапрошлом игровом дне «Жирону» (1:0) на своем поле.

Еще в трех играх «пусела» делила очки со своими оппонентами (с «Сосьедадом», «Хетафе» и «Алавесом»), а также уступила в оставшихся трех поединках («Леганесу», «Севильи» и «Атлетико»).

17 домашних игр текущего сезоне Примеры принесли «Вальядолиду» только четыре победы, пять ничейных результатов и восемь поражений, разница мячей — 15:24.

В лазарете команды находится восемь футболистов. Среди травмированных стоит выделить форварда Верде, забившего в этом сезоне два мяча.

«Атлетик»

«Баски» с 50 баллами после 35 матчей чемпионата идут на седьмой позиции в турнирной таблице Примеры, уступая шестому еврокубковому месту два очка.

За аналогичный период клуб из Бильбао победил в четырех из семи матчах, одну встречу свел вничью и две встречи проиграл.

Обыграл «Жирону», «Леванте», «Райо Вальекано» и «Леганес», мировую расписал с «Алавесом» в минувшем туре Ла Лиги. Поражения состоялись от «Реала» и «Хетафе».

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На выезде в этом розыгрыше Примеры «Атлетик» победил в четырех матчах из 17 поединков, шесть игр закончил вничью и семь раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:23.

В первом круге оппоненты в Бильбао сыграли вничью со счетом 1:1.

Прогноз на «Вальядолид» — «Атлетик»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.70.

На победу хозяев дают — 2.88, ничья оценена — в 3.10.

Прогнозируем, что в поединке команд, которые решают диаметрально разные задачи, отличиться смогут оба клуба. 0