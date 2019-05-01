«Барселона» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.79) на тоталы в матче ЛЧ 1 мая 2019 года

Стартовала полуфинальная стадия европейской Лиги чемпионов сезона 2018/2019 и по этому поводу состоится поединок второй пары команд — «Ливерпуля» и «Барселоны». Встреча этих двух соперников состоится на легендарном 100-тысячном стадионе «Камп Ноу». Старт матча в 22:00 по Москве. Прогноз на «Барселона» — «Ливерпуль».

«Барселона»

«Барселона» уже оформила свое чемпионство в Примере. Команде осталась Лига чемпионов и Кубок Испании. Перед встречей с англичанами Вальверде удалось встряхнуть команду, провести небольшую ротацию. В большей мере отдохнул Месси, который на выходных провел на поле лишь 45 минут.

«Блауграна» имеют 4-матчевую победную серию. Вкуса поражений «двухцветные» не знают уже около трех месяцев. В плей-офф «сине-гранатовые» не испытывали никаких проблем, особенно на своем поле — 2 победы из 2 игр.

Если взять и групповой раунд, то получится, что команда выиграла 4 из 5 матчей. На старте турнира была ничья с «Тоттенхэмом».

В последних 2 встречах на «Камп Ноу» «Барса» забивала сопернику не менее трех голов, пропустив при этом только 1 раз. В трех прошлых поединках ЛЧ клуб побеждал и в тайме, и в матче. Беспроигрышная серия «каталонцев» в европейской лиге составляет 10 матчей.

У Вальверде травмирован только Рафинья. Все остальные футболисты успели отдохнуть и восстановиться после травм.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль», в отличие от соперника, свои турнирные задачи в АПЛ еще не решил. Это добавляет трудностей подопечным Клоппа. Команде приходится играть одним составом, при этом ротация проводится небольшая.

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Тем не менее чем дальше сезон, тем лучше и сыграннее гости смотрятся. 10 побед кряду — вот такая текущая форма «мерсисайдцев». За последние 5 поединков пропущен только один мяч, а забила команда 15. Вообще в 10 играх клуб в среднем забивал по 2-3 мяча.

«Барселона» — «Ливерпуль»: второй прогноз на матч с кф. 2.00

В плей-офф ЛЧ «красные» выиграли 3 из 4 встреч — одна ничья и 3 победы кряду. 2 из 3 побед удалось одержать на выезде. В двух последних гостевых выступлениях на турнире англичане забивали как минимум трижды.

Лаллана и Фабиньо имеют проблемы со здоровьем. Но если первый находится не в лучшей игровой форме, то второй играл в этом сезоне больше. Оба под вопросом, поэтому неизвестно, попадет ли кто-то из них в заявку.

Как Месси у «Барсы», так и Мане у «Ливерпуль» — 4 гола в 3 последних матчах турнира. Салах забил только один раз, но при этом в прошлой встрече команды он сделал дубль, как и Садио. В общем, эта пара вингеров сейчас в очень хорошей форме.

Прогноз на «Барселона» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» однозначно ждет сложный поединок. Но в отличие от того же «Юнайтед» «мерсисайдцы» будут играть основным и полностью оптимальным составом. Можно ожидать, что футболисты «Барселоны» будут чаще встречаться с мячом, но вот «красные» постараются обеспечить максимальный прессинг на испанских оппонентов.

Именно так Клопп любит противостоять сопернику, который умело контролируем мяч. Вполне возможно, что гости забьют со стандарта или контратаки.

7 поединков провели команды за все время, если считать товарищескую встречу в Международном Кубке чемпионов. Таким образом, «Ливерпуль» одержал 3 победы, «Барселона» — 2 и дважды фиксировалась ничья с нулями на табло в обоих случаях.

1.86 и 4.20 — коэффициенты на победу хозяев и гостей. На ничью букмекеры дают 3.80.

Хоть «Барса» дома очень сильная, но при всем этом команда не бессмертная. Учитывая такую сильную линию атаки соперника, можно предположить, что нулей на табло точно не будет. Волшебный Месси что-то да сотворит. «Ливерпуль» однозначно ответит, имея Салаха, Мане и Фирмино.

В общем, рискнем и предложим исход «ИТ 2 больше 1» за 1.79. Вполне вероятный вариант при такой нестабильной обороне хозяев. В 0