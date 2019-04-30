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    Выиграет ли Почеттино тактическую борьбу у тен Хага?

    «Тоттенхэм» — «Аякс». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 30 апреля 2019 года

    Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол Англии Аякс
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Аякс»
    Маурисио Почеттино
    Во вторник, 30 апреля, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Аякс» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Аякс».

    «Тоттенхэм»

    Этой весной «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов прошел дортмундскую «Боруссию» (3:0 и 1:0) и «Манчестер Сити» (1:0 и 3:4).

    С «горожанами» у «шпор» возникли большие трудности. В концовке ответной встречи они даже пропустили пятый мяч, но система VAR зафиксировала офсайд, благодаря чему лондонцы и оказались в полуфинале.

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги подопечные Маурисио Почеттино занимают третье место, но имеют небольшое преимущество над «Челси» и «Арсеналом».

    Накануне «Тоттенхэм» у себя дома потерпел поражение от «Вест Хэма» (0:1), хотя явно экономил силы на Лигу чемпионов.

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    «Аякс»

    Жертвами «Аякса» в плей-офф Лиги чемпионов стали мадридский «Реал» (1:2 и 4:1) и туринский «Ювентус» (1:1 и 1:2).

    При этом в ответной игре со «старой синьорой» амстердамская команда проявила характер, добыв волевую победу.

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    • В чемпионате Нидерландов «Аякс» делит первую строчку с ПСВ. Обе команды после 32 туров набрали по 80 очков.

    В предыдущем туре команда Эрика тен Хага у себя дома обыграла «Витесс» (4:2) Леонида Слуцкого.

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    После травм у «Аякса» восстанавливаются Нуссаир Мазрауи и Карел Эйтинг.

    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Аякс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Тоттенхэма» — 2.45, победа «Аякса» — 3.00, ничья — 3.20.

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    Нас ждет противостояние схожих по стилю команд, которыми руководят молодые тренеры, чья тактическая борьба тоже выйдет на первый план.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Фактор домашнего поля должен сыграть на руку «шпорам», но амстердамская команда на данном этапе сезона выглядит свежее, да и не имеет таких кадровых проблем, как у лондонцев.

    Выбирая ставку на матч, мы бы присмотрелись к «победе "Аякса" с форой 0» за 2.18. Еще одним вариантом может стать ничья.

    Что касается результативности, то большого количества голов мы не ждем, поэтому ставка «тотал голов меньше 2,5» за 1.98 тоже не лишена смысла. 0

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    «Тоттенхэм» — «Аякс». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 30 апреля 2019 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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