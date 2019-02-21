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    Что ожидает «Генк» против «Славии» дома?

    «Генк» — «Славия». Прогноз и ставки на Лигу Европы 21 февраля 2019 года

    Лига Европы
    Прогноз на «Генк» — «Славия»
    В первом матче зафиксирована ничья 0:0
    В четверг, 21 февраля, в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы «Генк» на своей арене примет «Славию». Поединок, который пройдет на «Луминус Арена», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Генк» — «Славия».
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    «Генк»

    В первом матче «Генк» добыл просто нормальный результат, ведь главное, что не проиграл на выезде. Тем не менее, команде не удалось и забить, поэтому счет 0:0 в Чехии создает определенные риски на своем поле.

    По итогам 26-ти туров чемпионата Бельгии коллектив уверенно лидирует с 57 очками. Ближайший преследователь «Брюгге» отстает от конкурента на восемь баллов.

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    Болельщиков клуба должна волновать форма их любимцев, ведь в пяти предыдущих поединках во всех турнирах те выиграли лишь дважды. Перед грядущей встречей они и вовсе проиграли тому же «Брюгге» (1:3) в национальном первенстве.

    «Славия»

    «Славия» не использовала шанс выиграть в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. Команда не сумела пробить соперника и теперь вынуждена искать гол на выезде.

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    После 21-го тура чемпионата Чехии коллектив лидирует с 52 очками в активе. Ближайший преследователь «Виктория» Плзень отстает на три балла.

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    • Примечательно, что форма пражского клуба в последнее время абсолютно идентична форме своего соперника во всех турнирах. После поражения были две победы, а затем — ничья и снова поражение.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00, их проход — 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, их проход — в 2,10, а ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Генк» выиграет, и в матче будет забито три или более гола за 3,00. 0

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    Прогноз на «Генк» — «Славия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
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