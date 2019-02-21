«Динамо» К — «Олимпиакос». Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы 21 февраля 2019 года

21 февраля команды «Динамо» К и «Олимпиакос» проведут ответный поединок в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Начало матча в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» К — «Олимпиакос».

«Динамо» К

В середине декабря футболисты «Динамо» ушли на зимний перерыв, который длился 2 месяца. В течение этого периода команда провела 8 товарищеских поединков. Из них было выиграно только три. Матч против «Олимпиакоса» стал первым, если говорить об официальности встречи.

Несмотря на опасения, киевляне все же сумели добиться вполне неплохого результата, учитывая, что после такой выездной игры они имеют хороший перевес по забитым гостевым голам.

Что касается травмированных футболистов, то в лазарете оказался Пиварич. Кроме него на поле могут не появиться такие игроки как Кадар и Витор. Первый считается одним из лучших в составе «Динамо», по крайней мере, об этом свидетельствует средняя оценка за последние матчи.

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В последней игре на своем поле клуб уступил. Это была игра против команды «Яблонец». До этого удалось дважды подряд одержать победу в чемпионате Украины.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» и близко не устраивает такой расклад. Получается так, что команда проигрывает сопернику вследствие разницы голов. Таким образом, перед игрой футболисты греческого клуба могут испытывать некоторое волнение в связи с давлением, которое на них сейчас оказывается.

В отличие от «Динамо» гости не имели особо длительного перерыва, что, возможно, положительно сказалось на общем ритме. После домашней игры в ЛЕ была еще одна встреча в чемпионате Греции. На своем поле «Олимпиакос» обыграл «АЕК» со счетом 4:1.

К отличной форме можно добавить и практически пустой лазарет. Однако возможно, что в матче не сможет принять участие норвежец Алабделлауи. Также будет отсутствовать Камара по причине перебора желтых карточек.

Последние два выездных поединка для греков выдались непростыми. Сначала была ничья с клубом «Ламия» (3:3), а затем поражение от «ПАОКа» со счетом 3:1.

Прогноз

2,17 и 3,55 — вот так распределили коэффициенты букмекеры между командами. На ничейный исход дается коэффициент 3,45.

Первая встреча оказалась практически равной. «Динамо» чуть больше владел мячом, а по ударам статистика оказалась практически равной. Но все же киевский клуб лучше выступил в отборе и в точности передач, при этом проиграл большее количество верховых дуэлей.

Киевский матч будет очень напряженным. Возможно, что киевляне попытаются искать счастья в контратаках и при стандартах. Грекам же ничего не остается кроме активной атакующей игры. Хотя один их забитый мяч может повернуть всю игру в другое направление.

Можно сделать такой прогноз: обе команды забьют. На это дается коэффициент 1,84. 0