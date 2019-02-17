«Бетис» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч Примеры 17 февраля 2019 года

В воскресенье, 17 февраля, в рамках 24-го тура испанской Примеры севильский «Бетис» на своей арене сразится с «Алавесом» из Витории-Гастейс. Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Алавес».

«Бетис»

На данный момент у «Бетиса» 3-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. За этот отрезок в чемпионате «бетикос» провел только один поединок, где проиграл «Леганесу» (0:3) на выезде.

Также еще было два ничейных результата, которые пришлись на первые матчи Кубка Испании и Лиги Европы. В Кубке Короля «бело-зеленые» на своей арене расписали мировую с «Валенсией» (2:2), а на евроарне сыграли вничью в гостях с французским «Ренном» (3:3) в рамках 1/16 финала ЛЕ.

После 23 туров испанского первенства подопечные Кике Сетьена с 32 баллами идут на седьмой позиции в турнирной таблице, уступая предстоящему противнику, находящемуся на шестой строке, три пункта.

В 12 домашних матчей текущего розыгрыша Примеры «Бетис» добился шести побед при трех ничьих и трех поражениях, разница забитых и пропущенных — 16:14.

Из-за травмы предстоящий поединок пропустят защитник Фирпо Хуниор и форвард Кристиан Тельо, а из-за дисквалификации не сыграет хавбек Хави Гарсия.

«Алавес»

Обыграв в минувшем туре Ла Лиги на своей арене «Леванте» со счетом 2:0, «славные» прервали серию из трех поражений кряду, где они не смогли даже ни разу забит.

В этот неудачный период футболисты Абелардо крупно уступили в выездных поединках «Хетафе» (0:4) и «Реалу» (0:3), а также на своей арене оказались слабее «Райо Вальекано» (0:1).

В турнирной таблице Примеры «Алавес» с 35 баллами разместился на шестой строке, отстав всего лишь на три очка от четвертой лигачемпионовской позиции.

Все прогнозы на футбол

Из 12 гостевых встреч текущего розыгрыша испанского первенства «любители бобов» выиграли в четырех из них, еще одну игру свели вничью и семь матчей проиграли, разница мячей — 11:20.

В лазарете команды уже долгое время находится защитник Родриго Эли.

Календарь и таблица испанской Примеры

В поединке первого круга, который прошел на поле «Алавеса», оппоненты поделили очки — 0:0, а в минувшем сезоне «Бетис» выиграл оба матча — 2:0 и 3:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.84.

На победу гостей дают — 5.00, ничья оценена — в 3.50.

Несмотря на то, что «Бетис» провел трудный поединок на недели в ЛЕ, прогнозируем его победу над «Алавесом», который крайне неудачно играет в гостях в последнее время.

Но так как, много сил «зелено-белые» потратили во Франции, думаем, что теперь феерии голов не будет. 0