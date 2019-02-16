«Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз на матч 22 тура чемпионата Германии 16 февраля 2019 года

В субботу, 16 февраля, «Вольфсбург» примет на своем поле «Майнц» в рамках 22-го тура Бундеслиги. Начало матча на «Фольксваген Арена» — 17:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Майнц».

«Вольфсбург»

В Бундеслиге «Вольфсбург» идет на седьмой позиции. Команда активно борется за участие в еврокубках, а также за возможное попадание в Лигу чемпионов.

Пока отставание от шестого «Байера» составляет всего один пункт. В последних пяти матчах во всех турнирах «Волки» добыли лишь одну победу при трех поражениях.

Одно из них случилось в Кубке Германии, где подопечные Бруно Лаббадии уступили «РБ Лейпцигу», из-за чего прекратили борьбу в турнире. В своем предыдущем поединке коллектив сыграл вничью против «Фрайбурга» (3:3) в гостях.

«Майнц»

В предпоследнем туре поражением от «Аугсбурга» в гостях со счетом 0:3 команда Сандро Шварца прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию в матчах Бундеслиги.

За этот удачный период «Карнавальщики» сначала сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2) и «Хоффенхаймом» (1:1), а затем одолели «Штутгарт» (3:2) и «Нюрнберг» (2:1).

Достойной реакции в прошлом туре у «Майнца» не вышло. Коллектив был разгромлен в Леверкузене местным «Байером» с результатом 1:5.

После 21 тура немецкого первенства клуб разместился на 11 строке в турнирной таблице. В его активе 27 очков, что в шести баллах от зоны еврокубков.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех гостей оценивается в 4,60, а ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0