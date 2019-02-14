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    Что ждет «Вильярреал» в логове «львов»?

    «Спортинг» — «Вильярреал». Прогноз на Лигу Европы 14 февраля 2019 года

    Лига Европы Вильярреал Футбол Испании Спортинг Лиссабон Португалия
    Прогноз на «Спортинг» — «Вильярреал»
    «Вильярреал»
    В четверг, 14 февраля, лиссабонский «Спортинг» на своем поле примет испанский «Вильярреал» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на арене «Жозе Алваладе», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Спортинг» — «Вильярреал».
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    «Спортинг»

    Лиссабонский клуб занял второе место в группе Е, уступив лидерство лондонскому «Арсеналу», но обогнав украинскую «Ворсклу» и азербайджанский «Карабах».

    В январе «львы» второй раз в своей истории выиграли Кубок португальской лиги, в финальном матче победив «Порту» (1:1, 3:1 — по пенальти).

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    • После этого у «Спортинга» приключилась черная полоса. Они ушли от поражения в матче с «Виторией Сетубал» (1:1), сравняв счет в коцновке встречи.

    Затем дважды проиграли «Бенфике»: дома со счетом 2:4 в чемпионате и на выезде со счетом 1:2 в Кубке Португалии.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последнем матче «львы» в рамках чемпионата победили на выезде «Фейренсе» со счетом 3:1 и с 42 очками после 21 тура занимают 4 место, на 9 очков отставая от лидирующего «Порту».

    Разница мячей 41-25, лучший бомбардир команды с 12 голами голландец Бас Дост.

    «Вильярреал»

    Испанский клуб занял первое место в группе G, обойдя по дополнительным показателям венский «Рапид» и оставив за бортом шотландский «Рейнджерс» и московский «Спартак».

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    В домашней встрече с красно-белыми в середине декабря прошлого года «Вильярреал» и одержал свою последнюю победу, выдав после этого безвыигрышную серию, растянувшуюся на 10 матчей.

    В январе они вылетели из Кубка Испании, уступив «Эспаньолу» (2:2 дома и 1:3 в гостях), между этими матчами проиграв дома «Хетафе» (1:2) в чемпионате.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Затем «подводники» дома сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1) и были разгромлены на выезде «Валенсией» со счетом 0:3.

    После этого, в конце января «Вильярреал» вернул на пост главного тренера Хавьера Кальеху, которого уволили 10 декабря, как раз перед тем как началась провальная серия.

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    • В феврале «Вильярреал» снова сыграл на своем поле вничью с «Эспаньолом» (2:2), но уже в рамках Ла лиги, а в последнем матче разошелся на выезде миром с «Вальядолидом» (0:0).

    После 23 туров Примеры «Вильярреал» с 20 очками на 19-м месте, разница мячей 23-31, лучший бомбардир с 4 голами — Карлос Бакка.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Спортинг» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,25, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Вильярреал» — 3,25.

    В гости в одному из лидеров чемпионата Португалии едет аутсайдер Примеры. Единственная надежда «Вильярреала» в том, что у «львов» выдался не лучший отрезок, номожно прогнозировать, что «Спортинг» не проиграет.

    «Спортинг» забивает много, но не отличается сверхнадежной защитой, можно ждать голов в этом матче: интересны варианты ТБ 2,5 за 1,95 и «обе забьют» за 1,75. 0

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    Прогноз на «Спортинг» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В четверг, 14 февраля, лиссабонский «Спортинг» на своем поле примет испанский «Вильярреал» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на арене «Жозе Алваладе», начнется в 23:00 по московскому времени.
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