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    Прервет ли «Алавес» проигрышную серию?

    «Алавес» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 11 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Алавес Леванте
    Прогноз на «Алавес» — «Леванте»
    Футболисты «Алавеса»
    Закрывать программу 23-го тура Примеры будут «Алавес» и «Леванте». Поединок, который пройдет 11 февраля на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Алавес» — «Леванте».
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    «Алавес»

    Баскский клуб по итогам 22 туров в Примере набрал 32 очка и расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая от четвертой «Севильи» на четыре балла.

    «Славные» вот уже четыре поединка в чемпионате выиграть не могут, проиграв в трех последних встречах. Началась эта неудачная серия с ничьей с «Жироной» (1:1).

    После чего команда Абелардо поочередно уступила «Хетафе» (0:4), «Райо Вальекано» (0:1) и мадридскому «Реалу» (0:3).

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    • Поражение против «пчел» (0:1) пока единственное в этом сезоне, которое состоялось на родной арене. В девяти других домашних поединках «Алавес» пять встреч выиграл и четыре свел вничью.

    «Леванте»

    Левантинцы идут на 11 строке в турнирной таблице, заработав в 22 матчах чемпионата 27 очков и опережают зону вылета только на четыре пункта.

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    В новом году «лягушки» успели провести семь встреч с учетом всех турнирах. И если на своем поле футболисты Пако Лопесе всегда добивались положительных результатов (две победы и две ничьи), то на выезде они только проигрывали, даже не забив в этих играх.

    В этот период в рамках Примеры была одержана всего лишь одна виктория над «Вальядолидом» (2:0), а также два ничейных результата, один из которых пришелся на последний тур с «Хетафе» (0:0).

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    11 выездных поединков этого розыгрыша Ла Лиги принесли «Леванте» три победы, но последняя была одержана еще в октябре 2018 года, три ничьи и пять поражений. На данный момент у клуба из Валенсии 6-матчевая безвыигрышная гостевая серия.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первом круге «Леванте» на своем поле взял верх над «Алавесом» (2:1), а игры прошлого сезона принесли две победы «славным» — 1:0 и 2:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 2.10, победа «Леванте» — 3.70, ничья — 3.850.

    Обе команды на данный момент находятся не в лучшем состоянии, но учитывая, что «лягушки» плохо играют на выезде, прогнозируем победу хозяев.

    И учитывая состояния оппонентов думаем, что соперники не особо порадуют зрителей забитыми мячами. 0

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    Прогноз на «Алавес» — «Леванте». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. Закрывать программу 23-го тура Примеры будут «Алавес» и «Леванте». Поединок, который пройдет 11 февраля на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс, начнется в 23:00 по мск.
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