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    «Марсель» вернется в борьбу за еврокубки

    «Марсель» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 5 февраля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Бордо
    Прогноз на «Марсель» — «Бордо»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    Во вторник, 5 февраля, в перенесенном поединке 18-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле сыграет против «Бордо». Встреча, которая пройдет на «Велодроме», начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Марсель» — «Бордо».
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    «Марсель»

    За последние восемь матчей во французском первенстве «провансальцы» смогли добыть всего лишь одну победу, обыграв в гостях «Кан» со счетом 1:0.

    Также за этот период в чемпионате команда Руди Гарсии три игры свела вничью и в четырех поединках была повержена. Два из этих поражений пришлись на минувшие матчи «южан» в Лиге 1.

    Сперва «бело-голубые» уступили в родных пенатах «Лиллю» со счетом 1:2, а в минувшем туре с таким же результатом проиграли в на выезде «Реймсу».

    После 22 матчей в чемпионате Франции «Марсель» с 31 баллом расположился на 10 позиции в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на шесть очков.

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    • Из десяти домашних встреч этого розыгрыша Лиги 1 «южане» в пяти из них праздновали победу, три свели вничью и две игры проиграли, разница мячей — 19:9. Но последнюю свою викторию на родном поле они добыли еще в начале ноября 2018 года.

    «Бордо»

    «Бордо» сыграл в этом розыгрыше Лиги 1 21 поединок и набрал в них 28 очков, которые позволяют команде находится на 12 позиции в турнирной таблице.

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    «Жирондинцы» за последние пять встреч выиграли две из них при трех поражениях. Победы пришлись на матчи чемпионата страны против «Анже» (2:1) в гостях и «Дижона» (1:0) дома.

    Уступил коллектив Эрика Бедуэ на выезде «Ницце» и «Страсбуру» (по 0:1) в матчах Лиги 1, а также был выбит последними из полуфинала Кубка лиги — 2:3.

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    Десять гостевых поединков этого розыгрыша французского первенства принесли «Бордо» только две победы при трех ничьих и пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 7:11.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В поединках прошлого сезона в Лиге 1 «Марсель» на своем поле взял верх над «Бордо» со счетом 1:0, в гостях сыграл — 0:0. Последний раз «южане» на родной арене проигрывали «жирондинцам» аж в 2008 году.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Марселя» — 2.15, победа «Бордо» — 3.90, ничья — 3.20.

    Прогнозируем, что хозяева, несмотря на все свои проблемы, возьмут три очка в предстоящей игре.

    Также предлагаем поставить, но то, что поединок не будет особо результативным. 0

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    Прогноз на «Марсель» — «Бордо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15. Во вторник, 5 февраля, в перенесенном поединке 18-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле сыграет против «Бордо». Встреча, которая пройдет на «Велодроме», начнется в 21:00 по мск.
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