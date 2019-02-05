«Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз и ставки на матч Кубка Германии по футболу 5 февраля 2019 года

Во вторник, 5 февраля, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Вердер» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Д — «Вердер».

«Боруссия» Д

В текущем розыгрыше Кубка Германии дортмундская «Боруссия» успела пройти два раунда, оказавшись сильнее «Гройтер Фюрта» (2:1 д.в.) и «Униона» (3:2 д.в.).

В чемпионате Германии, где уже сыграно 20 туров, «желто-черные» возглавляют турнирную таблицу, набрав 49 очков.

Накануне подопечные Люсьена Фавра сыграли вничью с «Айнтрахтом» (1:1), что не помешало им оторваться от «Баварии», которая проиграла «Байеру» (1:3).

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В лазарете «Боруссии» находятся Леонардо Балерди, Мануэль Аканжи и Дан-Аксель Загаду.

«Вердер»

Футболисты «Вердера» в Кубке Германии выступают увереннее. В двух своих стартовых раундах они победили «Ворматию» (6:1) и «Вайхе Фленсбург» (5:1).

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги бременцы расположились на десятой позиции с 27 очками.

В своем последнем матче команда Флориана Кофельдта в гостях разошлась миром с «Нюрнбергом» (1:1).

После травмы у «Вердера» восстанавливается полузащитник Тор Якобсен.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.48, победа «Вердера» — 6.40, ничья — 4.50.

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В пользу дортмундцев говорит фактор домашнего поля, а также статус лидера Бундеслиги, который они заслужили своей игрой. Впрочем, заранее говорить о выходе «желто-черных» в четвертьфинал мы бы не стали по ряду причин.

Во-первых, «Боруссия» пока неубедительно смотрится в кубковых встречах. Во-вторых, она может умышленно прекратить борьбу в этом турнире, чтобы сосредоточиться на национальном первенстве. В-третьих, сам «Вердер» довольно силен и способен оказать достойное сопротивление.

Исходя из всего вышесказанного, мы бы присмотрелись к ставке «победа "Вердера" с форой +1,5» за 1.72.

Еще один вариант — «обе команды забьют и тотал больше 2,5» за 1.82. В середине декабря, когда клубы встречались в Бундеслиге (2:1), эта ставка бы сыграла. 0